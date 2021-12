CorSport: Manolas in Grecia per trattare di persona con l’Olympiacos, tornerà dopo le feste

Il viaggio è stato concordato con il club. Ci sono da sistemare aspetti economici dell’accordo per chiudere l’affare a gennaio

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’avventura di Kostas Manolas nel Napoli può dirsi conclusa. Il difensore è partito per la Grecia e sembra non farà ritorno in città fino a dopo le vacanze estive, in accordo con il Napoli. Dietro la sua partenza la volontà di seguire da vicino la trattativa con l’Olympiacos.

“La società ha fornito una versione ufficiale: viaggio autorizzato per motivi familiari. Però molto lungo: il permesso è esteso fino a dopo le vacanze natalizie – a data da destinarsi – e ciò significa che non sarà a disposizione con il Milan e con lo Spezia e probabilmente la sua esperienza napoletana può anche ritenersi conclusa così. Kostas, insomma, è volato in Grecia per seguire di persona la trattativa con l’Olympiacos: restano da sistemare una serie di aspetti neanche troppo trascurabili tra i due club. Questioni economiche, imprescindibili, ma le parti lavorano per chiudere velocemente: il Napoli può incassare tra i 3 e i 4 milioni di euro e soprattutto risparmiare un ingaggio da oltre 4 milioni fino al 2024”. “Kostas è stato autorizzato a rientrare dopo le feste di Natale, ma a quel punto potrebbe già essere virtualmente un giocatore dell’Olympiacos (in attesa dell’apertura del mercato di gennaio)”.