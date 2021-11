Mourinho: «Del rigore del Venezia non parlo perché devo proteggere me stesso»

A Sky: «Il terzo gol è un’interpretazione negativa del fuorigioco. Difficile commentare come si possano fare solo due gol con tutte le occasioni create»

Il tecnico della Roma ai microfoni di Sky dopo la sconfitta in campionato contro il Venezia. Poche parole in cui si intravede ancora una volta una polemica con l’arbitro. Il tecnico ha parlato dei gol segnati dal Venezia. In particolare del secondo: ha preferito non commentare per proteggersi. Queste le sue parole.

«Difficile dire cattiverie, una parte importante della storia della partita è il gioco offensivo, abbiamo creato molte opportunità. Abbiamo avuto una facilità tremenda di arrivare al gol, con Abraham e anche El Shaarawy, è difficile commentare come si possano fare solo due gol con tutte le occasioni create. Il terzo gol è un’interpretazione negativa del fuorigioco, il secondo gol del Venezia, poi: mi devo proteggere e non esprimere le mie sensazioni».