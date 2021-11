Sprofondo Roma. Il Venezia apre la crisi di Mourinho

Giallorossi sconfitti 3-2 dopo essere stati avanti 2-1. Zaniolo in panchina fino all’80esimo. Per il portoghese saranno giorni complicati

Sprofondo Roma. La crisi è ufficialmente aperta. La squadra di Mourinho fa peggio di quella di Capello che a Venezia perse lo scudetto pareggiando 2-2 contro l’ultima in classifica. Oggi la Roma ha addirittura perso 3-2. In una partita che creerà un clima dir poco infuocato nella capitale. Mourinho sarà crocifisso, per la classifica e anche per le scelte di formazione con Zaniolo in panchina fino all’80esimo.

Il Venezia è andato in vantaggio con Caldara dopo tre minuti. La Roma ha poi controllato la partita. Si è vista negare un rigore per un fuorigioco millimetrico ma reale. Nel finale di tempo, si è svegliato Abraham che ha propiziato il pari di Shomurodov e poi è andato in vantaggio.

Nel secondo tempo, i giallorossi sembravano in controllo. Sembravano. Un fallo di Cristante in area ha provocato il rigore trasformato da Aramu. Al 74esimo la terza rete, in ripartenza, di Okereke partendo sul filo del fuorigioco ma regolarmente.

Nel finale, è entrato Zaniolo ma senza incidere. È stato il Venezia ha sfiorato il quarto gol, ha colpito due volte la traversa. Ottima la prova della squadra di Zanetti salita al 14esimo posto in classifica.