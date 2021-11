Il medico dell’Italia smentisce Lotito: «Immobile è arrivato già infortunato»

“Immobile stava bene quando è partito per la Nazionale”, ha detto il presidente della Lazio Lotito. A stretto giro arriva la risposta del medico della Nazionale Andrea Ferretti, che indirettamente lo smentisce:

“Immobile si è presentato al raduno riferendo un dolore al polpaccio insorto nel corso della partita contro la Salernitana. Come tutti gli altri calciatori arrivati in condizioni non perfette, lunedì è stata programmata un’attività di recupero in acqua e nessuno si è allenato nel modo più assoluto. Trascorse le 36 ore canoniche abbiamo sottoposto Immobile e altri giocatori a una risonanza magnetica. Quella di Ciro mostrava segni di sofferenza del muscolo soleo sulla base dei quali è stato ritenuto non recuperabile per le nostre partite e dunque è tornato in sede. Il fatto che non ci sia stato segnalato l’infortunio dal club è una cosa che può succedere nella concitazione del dopo partita. Può capitare che i nostri colleghi delle volte possano omettere di segnalare l’accaduto, ma questo non incide mai sui nostri comportamenti, dunque nessun problema”.