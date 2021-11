Lotito: «Immobile stava bene prima di andare in Nazionale, succede sempre con i laziali»

«Sarri l’ho scelto perché è un maestro di calcio, ci sono le condizioni per aprire un ciclo a lungo termine. La Superlega? Il calcio va cambiato»

Lotito, ancora lui. Il presidente della Lazio è un fiume in piena alla presentazione del tour dello Stadio Olimpico:

“C’è un motivo se ho scelto Sarri: è un maestro di calcio. Con lui possiamo aprire un ciclo. Lui ha confermato che nella Lazio ci sono le condizioni per fare un buon calcio. Il nostro è un progetto a medio-lungo termine».

Immobile

“Immobile? Lo staff della Nazionale ha ritenuto che non potesse giocare ed è tornato indietro. Ho notato che queste situazioni succedono sempre ai calciatori della Lazio. Noi solitamente abbiamo pochissimi infortuni, siamo molto bravi nella prevenzione. Se fosse stato male prima, non sarebbe partito: con la Salernitana ha giocato novanta minuti e stava bene. Poi non so cosa possa essere successo. Non è un attacco allo staff della Nazionale”.

Superlega

«Il sistema calcistico va ripensato. Le esigenze sono cambiate, quelle commerciale e anche i ritmi sono cambiati.Bisogna trovare soluzioni che aiutino i club ad avere maggiori introiti e maggiore visibilità, rispettando al tempo stesso le esigenze degli atleti».