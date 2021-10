Jacobs escluso dalle dieci nomination come atleta dell’anno di World Athletics

L’azzurro, medaglia d’oro sui 100 metri alle Olimpiadi, non è stato selezionato. Ci sono, tra gli altri, Warholm, Duplantis, Cheptegei, Kipchoge

Marcell Jacobs, medaglia d’oro dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, non è tra dieci selezionati per la nomina di atleta dell’anno da parte di World Athletics. Non come è il pallone d’oro. Come ci tiene a far sapere la stessa World Athletics

“le nomination sono state selezionate da una giuria internazionale di esperti di atletica leggera, composta da rappresentanti di tutte e sei le aree continentali”.

L’esclusione desta scalpore, almeno in Italia, visto che Jacobs ha vinto la gara regina delle Olimpiadi atletica. Ha vinto i 100 metri in 9″80 che è stata la terza prestazione cronometrica dell’anno. Nel 2021 ha vinto anche vinto il titolo europeo indoor dei 60 metri. Non c’è neanche Tamberi.

Gli atleti in nomination sono (dal sito di World Athletics):

Joshua Cheptegei, UGA

– Olympic 5000m champion

– Olympic 10,000m silver medallist

– World-leading 8:09.55 for two miles

Ryan Crouser, USA

– Olympic and Diamond League shot put champion (lancio del peso)

– Undefeated all year

– World shot put records indoors and outdoors

Mondo Duplantis, SWE

– Olympic pole vault champion (salto con l’asta)

– Diamond League pole vault champion

– European indoor pole vault champion

Jakob Ingebrigtsen, NOR

– Olympic 1500m champion

– European indoor 1500m champion

– European 1500m and 5000m records

Eliud Kipchoge, KEN

– Olympic marathon champion

– Largest winning margin in men’s Olympic marathon since 1972

– Winner of Enschede Marathon

Pedro Pichardo, POR

– Olympic triple jump champion (salto triplo)

– Diamond League triple jump champion

– European indoor triple jump champion

Daniel Stahl, SWE

– Olympic discus champion (lancio del disco)

– Diamond League discus champion

– Threw world-leading 71.40m

Miltiadis Tentoglou, GRE

– Olympic long jump champion (salto in lungo)

– European indoor long jump champion

– Jumped world-leading 8.60m

Damian Warner, CAN

– Olympic decathlon champion

– Winner at the Götzis Hypo Meeting

– National and Olympic record of 9018, moved to fourth on the world all-time list

Karsten Warholm, NOR

– Olympic 400m hurdles champion (400 metri ostacoli)

– Diamond League 400m hurdles champion

– World 400m hurdles record and world 300m hurdles best