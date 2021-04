L’editorialista dell’Economist: «La stupidità è la base del business del calcio»

Simon Kuper: “L’intelligenza non è un criterio. Tutti in sala riunioni sono bianchi, corsie preferenziali per ex giocatori, figli di alti funzionari, amici di amici”

L’editorialista dell’Economist Simon Kuper ha commentato l’afflosciarsi della rivoluzione Superlega sui social ancor prima che avvenisse. Nessuna sorpresa: aveva già affrontato la “stupidità” del managament della grande industria del pallone in una serie di saggi, “Calcionomia”.

«Chiunque passi un po’ di tempo nel mondo del calcio scopre che, proprio come il petrolio fa parte del business del petrolio, la stupidità fa parte del business del calcio. Questa è la stranezza alla base di questa industria. In campo è pura meritocrazia, ma fuori dal campo: zero controlli sulle capacità dei professionisti, molta mediocrità anche nei posti di lavoro migliori, inclusi molti allenatori».

1. We say in Soccernomics: “Anyone who spends any time inside football soon discovers that just as oil is part of the oil business, stupidity is part of the football business.” https://t.co/lB7ZD4tAji — Simon Kuper (@KuperSimon) April 20, 2021

«Un collega scrittore di calcio una volta mi disse che aveva provato e fallito a fare affari con una leggendaria istituzione calcistica inglese. Ha detto: “Posso lavorare con i truffatori e posso lavorare con persone stupide. Ma non posso lavorare con persone stupide che pensano di essere dei truffatori”. È quella miscela calcistica unica di stupidità e avidità che abbiamo visto in azione questa settimana. Il calcio è un settore in cui praticamente tutti in sala riunioni sono bianchi. C’è anche una corsia preferenziale per ex giocatori, figli di alti funzionari, amici di amici. Dove l’intelligenza non è un criterio. Un presidente di club mi ha detto che gli ex giocatori che ottengono lavori esecutivi non sanno niente del lavoro d’ufficio, nemmeno il concetto di base di lavorare otto ore al giorno. La mia risposta sarebbe: “Quindi non assumere ex giocatori”. Ma i tifosi e i media li adorano. Questa è la stranezza di base dell’industria del calcio».