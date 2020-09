Coronavirus, calano i casi in Campania. Il rapporto positivi/tamponi è sempre il più alto

Contagi in ribasso, ma la percentuale di positivi risultanti dai tamponi analizzati oggi è sempre la più alta d’Italia (3,2%)

Calano i positivi in Campania e contestualmente si riduce anche la percentuale di contagiati risultante dai tamponi processati oggi. L’incremento regionale è di 195 casi su 6.027 tamponi. A livello nazionale i nuovi positivi sono 1.786, con picchi in Veneto (248), Lazio (230) e Lombardia (229).

Per quanto riguarda il rapporto positivi/tamponi, la Campania si attesta sul 3,2%. La Lombardia è all’1%, mentre il Veneto e il Piemonte sono all’1,6%; Lazio (2,3%) e Toscana (2%) sono sopra i due punti percentuali, come la Sardegna (2,8%). Al di sotto dell’1% l’Emilia-Romagna. In Italia oggi si registrano 23 vittime (nessuno in Campania).