Lo strano caso di Gasperini: incanta con l’Atalanta, ma nessuno lo vuole (Il Giornale)

Ha costruito campioni e poi li ha venduti, per inventarsene altri, giocando un calcio coinvolgente e trascinante. Ora gli manca solo alzare un trofeo.

Gian Piero Gasperini sta scrivendo pagine di storia con la sua Atalanta, eppure non è tra gli allenatori più voluti d’Europa.

Gasperini longevo quanto Guardiola: con la sua Atalanta incanta il calcio italiano ed europeo

Il Giornale elogia il grande lavoro del tecnico:

“La bella Atalanta ha già scritto parte della sua storia negli ultimi otto anni, da quando è arrivato in panchina Gasperini. Il tecnico che incanta, riceve complimenti, ma alla fine nessuno lo vuole. E così è diventato in Europa il quarto allenatore più longevo di un club, al pari di Guardiola. Una squadra meravigliosa che ha divertito l’Italia, entusiasmato l’Europa, realizzato imprese sparse (due a Liverpool), ha costruito campioni e poi li ha venduti per inventarsene altri, giocando un calcio coinvolgente e trascinante. Manca solo una cosa: alzare un trofeo. Ora ha una finale sicura (Coppa Italia), una possibile (in Europa League affronterà in semifinale il Marsiglia) e la partecipazione alla Final Four di Supercoppa il prossimo anno”.

Gasperini è il Re Mida del calcio italiano. “La portata dei successi di Gasperini ha ricevuto maggiore attenzione a livello internazionale nei giorni successivi alla conquista di Anfield, ma meritano ancora di essere ricordati. L’Atalanta si era qualificata per l’Europa solo quattro volte nella sua storia prima che lui assumesse la guida nel 2016“.

E ancora:

“Ha mantenuto la squadra ad alti livello con un gruppo di giocatori in continua evoluzione. In qualche modo, Gasperini è sempre in grado di plasmare nuovi tesori dalle particelle d’oro che trova in un flusso costante di nuovi arrivati. Scamacca, ingaggiato per circa 25 milioni di euro dal West Ham, ha ricoperto le prime pagine dei giornali ultimamente, ma anche Charles De Ketelaere è rinato dopo un anno triste al Milan, mentre altri giocatori come Lookman e Teun Koopmeiners diventano sempre più forti“.

