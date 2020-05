Fase 2 o miracoli? I sindacati si aspettavano il distanziamento sociale in Cumana

Su Repubblica il video della ressa sul treno delle 7. Come era prevedibile “a centinaia ammassati, una situazione drammatica”

La Cumana, alle 7 del mattino del primo giorno della “fase 2” ha già fallito il test. La linea più affollata e sgarrupata d’Europa (“celebrata” anche da Corneliusson nei suoi ricordi napoletani) come era prevedibile, non ha retto ai primi viaggi di pendolari al ritorno al lavoro dopo due mesi di lockdown. I sindacati segnalano una incredibile situazione di mancato distanziamento a bordo del treno proveniente da Licola e arrivato a Montesanto. Repubblica pubblica anche i video che testimoniano “l’arrivo dei passeggeri che escono dei vagoni a decine, come in qualsiasi giornata pre- quarantena”.