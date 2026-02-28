Home » Il Campo

Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: sulle fasce Politano e Spinazzola e al centro Lobotka ed Elmas

Le scelte di Conte e Sammarco. Hojlund accompagnato da Vergara e Alisson Santos. In difesa il solito trio: Beukema, Juan Jesus e Buongiorno.

Conte Chiffi formazioni Verona-Napoli

Db Bergamo 22/02/2026 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Antonio Conte

Alle 18 ci sarà il calcio d’inizio di Verona-Napoli. In attesa del fischio d’inizio dell’arbitro Andrea Colombo, sono trapelate le formazioni ufficiali del match.

Ecco le scelte di Conte:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Di seguito la formazione schierata da Sammarco:

Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Bella-Kotchap; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco

