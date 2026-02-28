Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: sulle fasce Politano e Spinazzola e al centro Lobotka ed Elmas
Le scelte di Conte e Sammarco. Hojlund accompagnato da Vergara e Alisson Santos. In difesa il solito trio: Beukema, Juan Jesus e Buongiorno.
Alle 18 ci sarà il calcio d’inizio di Verona-Napoli. In attesa del fischio d’inizio dell’arbitro Andrea Colombo, sono trapelate le formazioni ufficiali del match.
𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬 👊 powered by @YourAbruzzo
🆚 @HellasVeronaFC
🏆 #SerieAEniLive
🏟️ Stadio Bentegodi
🕘 18:00 CET
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/cxdqFbPtac
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 28, 2026
Ecco le scelte di Conte:
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
Di seguito la formazione schierata da Sammarco:
Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Bella-Kotchap; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco