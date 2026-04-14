Abodi: “Gravina? Quando qualcosa non funziona si incolpa la politica”
Gravina aveva dichiarato: "La politica usa la Nazionale per riposizionarsi". Il Ministro dello Sport duro: "Io non me la sono mai presa con nessuno."
Mg Bergamo 05/09/2025 - qualificazione Mondiale 2026 / Italia-Estonia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport
nella foto: Gabriele Gravina-Andrea Abodi
Le parole dell’ex imperatore della Figc: “In Italia della Nazionale frega solo ai tifosi. Agli altri, compresa la politica, serve solo per rivendicare, quando le cose vanno male, forme di posizionamento personali”, non devono essere proprio andate giù ad Andrea Abodi, ministro dello Sport. Ecco la sua risposta a margine del Luiss Sport Forum a Roma.
La risposta di Abodi a Gravina
“Il 98,7% dei voti ottenuti da Gravina alle ultime elezioni dimostra che non è la quantità del consenso a determinare gli esiti, ma la qualità della collaborazione tra le varie componenti. Questo percorso (il commissariamenti, ndr), così come quello elettorale, è uno strumento per raggiungere gli obiettivi, cioè una riforma capace di riportare competitività.”
“Ho imparato che la politica viene sempre tirata in ballo in certi casi: quando qualcosa non funziona, la responsabilità viene attribuita alla politica. Io non me la sono mai presa con nessuno.”
“Quando si vuole arrivare a una soluzione per il bene comune bisogna sedersi attorno a un tavolo con tutte le componenti e prendere quelle decisioni che non sono state adottate in questi anni, nonostante l’ampio consenso. Non mi sembra inoltre che si debba inventare nulla: sul tavolo ci sono tutte le possibili soluzioni, serve soltanto valutarne insieme la compatibilità.”
Inoltre, il ministro Abodi, alle 14, sarà in audizione in Senato per parlare dello stato di salute del calcio italiano.
Su YouTube: "Vuole farci capire che a Napoli sta friggendo il pesce con l'acqua, ma non ci casco. Beukema preso a 34-35 milioni e va in panchina; Alisson Santos in panchina. Con il mercato fatto, il Napoli avrebbe dovuto fare di più".