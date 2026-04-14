Pioli è citatissimo nei confronti col Milan di Allegri. Intanto però la sua Viola era ultima e Vanoli sta portando la nave in porto. Ma sospettiamo non abbia gli stessi amici nella stampa sportiva

Pioli ha molti amici tra i giornalisti ma Vanoli ha salvato la Fiorentina

Stefano Pioli è un altro allenatore che ha molti amici tra i giornalisti. Ce ne siamo accorti in questi giorni di ritorno dell’antiallegrismo (Pioli polemizzò a inizio anno con Allegri che escluse la Fiorentina tra le pretendenti allo scudetto: un po’ di calcio ne capisce). Dove ti giri ti giri, fioccano paragoni tra il Milan di Pioli (che, per carità, vinse uno scudetto e con lui Leao funzionava) in contrapposizione alle truppe rossonere guidate dall’odiatissimo Max. Non stiamo qui a chiederci come mai, però, l’uomo calcisticamemte più odiato d’Italia venga considerato in prima fila (al pari di Conte) per la guida della Nazionale. Vabbè.

Quel che ci preme sottolineare è che, al di là di Pioli (che certamente è un buon allenatore ma quest’anno non lo ha dimostrato), Vanoli alla Fiorentina sta compiendo un’impresa. I fiorentini possono lasciarsi andare a gesti apotropaici ma la Fiorentina a sei giornate dalla fine è praticamente salva. I viola hanno otto punti di vantaggio su Lecce e Cremonese che si contenderanno la salvezza. Quando Vanoli è arrivato a Firenze, alla decima giornata, la squadra era ultima con quattro punti in dieci giornate. Un disastro. Piano piano, Vanoli la barca l’ha raddrizzata. Immaginiamo l’obiezione: ma la squadra di Firenze non ha una rosa da retrocessione. No, non ce l’ha eppure era ultima. Il principio di realtà è sempre un ottimo sostegno per qualsiasi tipo di analisi. Anche Vanoli ha avuto i suoi momenti complicati. È stato a lungo in difficoltà. Probabilmente lo ha aiutato l’arrivo di Paratici uno che il calcio lo conosce benissimo. La nostra impressione, a naso, è che Vanoli non ha tanti amici tra i giornalisti. Di certo non tanti quanti Pioli. Non se lo filano quasi.