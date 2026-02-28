Verona-Napoli, le probabili formazioni: confermato Alisson Santos assieme a Vergara alle spalle di Hojlund
Alle 18 ci sarà il calcio d’inizio di Verona-Napoli. In attesa del fischio dell’arbitro Andrea Colombo, Sky Sport ha pubblicato le formazioni probabili del match.
Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco
- Per la difesa Edmundsson va verso la titolarità al posto di Valentini
- In mediana Al-Musrati è squalificato, mentre Akpa Akpro rientra dalla squalifica e può essere un’opzione dal 1′. Anche Gagliardini dovrebbe tornare titolare dopo la frattura costale rimediata contro il Cagliari. Resta invece indisponibile Bernede
- Davanti squalificato Orban: nuova chance per la coppia Sarr-Bowie
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
- Anguissa non torna tra i convocati del Napoli: nonostante la presenza nel test contro il Giuliano, l’allenatore ha scelto la massima prudenza per reinserire il centrocampista, assente da inizio novembre
- Ancora out anche McTominay: in mediana si va così verso la conferma di Elmas. Tra i pali spazio a Meret
- Politano e Spinazzola favoriti sulle corsie esterne. Alisson Santos resta titolare assieme a Vergara alle spalle di Hojlund. Dalla panchina l’ex di turno Giovane