Home » Il Campo

Verona-Napoli, le probabili formazioni: confermato Alisson Santos assieme a Vergara alle spalle di Hojlund

Sky Sport. Ancora out McTominay e Anguissa, in mediana si va così verso la conferma di Elmas. Tra i pali spazio a Meret. Giovane ancora in panchina.

Alisson Santos napoli

Db Bergamo 22/02/2026 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Alisson Santos

Alle 18 ci sarà il calcio d’inizio di Verona-Napoli. In attesa del fischio dell’arbitro Andrea Colombo, Sky Sport ha pubblicato le formazioni probabili del match.

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco

  • Per la difesa Edmundsson va verso la titolarità al posto di Valentini
  • In mediana Al-Musrati è squalificato, mentre Akpa Akpro rientra dalla squalifica e può essere un’opzione dal 1′. Anche Gagliardini dovrebbe tornare titolare dopo la frattura costale rimediata contro il Cagliari. Resta invece indisponibile Bernede
  • Davanti squalificato Orban: nuova chance per la coppia Sarr-Bowie

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

  • Anguissa non torna tra i convocati del Napoli: nonostante la presenza nel test contro il Giuliano, l’allenatore ha scelto la massima prudenza per reinserire il centrocampista, assente da inizio novembre
  • Ancora out anche McTominay: in mediana si va così verso la conferma di Elmas. Tra i pali spazio a Meret
  • Politano e Spinazzola favoriti sulle corsie esterne. Alisson Santos resta titolare assieme a Vergara alle spalle di Hojlund. Dalla panchina l’ex di turno Giovane
Correlate