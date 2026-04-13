Con tutti i soldi spesi, arrivare in Champions è il minimo sindacale

Cesare – Caro Guido brutto pareggio del Napoli contro un modestissimo Parma. Parma che in casa aveva perso 7 partite e pareggiatene 6. Partita iniziata malissimo dopo pochi secondi per un pasticcio horror di Juan Jesus e Buongiorno. E pur contro Strefezza e un centravanti della serie B francese dopo il gol abbiamo ancora sbandato con la difesa dei 3 mancini, con il povero Juan Jesus fuori ruolo a soffrire. E per fortuna che dopo un tempo se ne è accorto anche Conte che ha inserito a inizio ripresa il maltrattato Beukema al posto del brasiliano.

Guido – Questo fatto di mettere tutti mancini non convince perché a destra siamo chiaramente in difficoltà in particolare contro ali veloci e dal passo breve che puntano l’uomo e anche in fase di uscita ne risentiamo. Ed inoltre poi in tal modo deve giocare Olivera che quest’anno sta facendo una stagione mediocre. Ma anche il gol preso all’inizio non giustifica la prestazione del Napoli. Dopo il gol il Parma si è arroccato in difesa nella propria area di rigore ed è stato uno sterile assedio del Napoli tutto orizzontale, lento e prevedibile con pochissimi tiri in porta.

Cesare – Nel primo tempo addirittura non abbiamo mai tirato in porta! E senza verticalizzazioni, senza nessuno che saltasse l’uomo, senza gioco, Hojlund è stato accerchiato e annullato dalla difesa avversaria. Comunque il danese è sembrato anche in condizioni non ottimali rientrando da un brutto virus intestinale. Anche se ti devo dire lo avrei tenuto in campo fino alla fine perché capace comunque di poter risolvere la partita in ogni momento. Infatti con la difesa arroccatissima e arcigna del Parma era molto prevedibile che Giovane, che non ha sicuramente le caratteristiche del centravanti da area di rigore, non avrebbe toccato nemmeno una palla.

Guido – Francamente pur avendolo in grande simpatia per la sua generosità non credo molto in Hojlund che è sì un giocatore generoso ma deve migliorare tecnicamente essendo un po’ rozzo. Inoltre non è un cecchino inesorabile. De Bruyne poi è apparso spento e incapace di accendere la partita con le sue giocate. Ma anche lui lo avrei tenuto in campo. Certamente occorre riflettere sul suo futuro nel Napoli. Lui e Lukaku avvertono inesorabilmente il peso degli anni.

Cesare – E poi ma che senso ha avuto tenere nell’ultima mezzora tre difensori centrali con un Parma ormai senza punte? Inizialmente nel secondo tempo inizialmente alla ricerca del pareggio gli azzurri sono sembrati più aggressivi e l’entrata di Alisson ha dato sicuramente un po’ di vivacità e imprevedibilità a sinistra. E qui nasce il tema se il ragazzo debba giocare dando anche una veste più offensiva ed imprevedibile alla squadra o debba essere relegato a fare il potenziale spacca partite facendolo entrare a 20-30 minuti dalla fine. Anche perché i cosiddetti “fabolous four” tutti insieme fanno fatica e non convincono. E diciamoci la verità non avevano mai convinto.

Guido – Stranamente dopo il pareggio di McTominay, venuto da una delle pochissime verticalizzazioni di Lobotka e assist di Hojlund, ci aspettavamo un Napoli capace di accelerare e vincere la partita e invece si è addirittura visto un pò il Parma. E tranne un tiro, non irresistibile, di Allison non abbiamo mai rischiato di vincere la partita, anzi abbiamo rischiato un altro pasticcio sull’episodio del fallo di mano di Buongiorno. E diciamo quindi che il Napoli ha perso l’occasione di fare pressione all’Inter permettendole di entrare più tranquilla in campo a Como, che poi ha addirittura battuto portandosi a +9 e blindando lo scudetto.

Cesare – Ma questa storia della pressione era per chi credeva alla narrazione che il Napoli stava lottando per lo scudetto. E invece la realtà dice che il Napoli non è mai stato in lotta per lo scudetto. Adesso bisogna continuare a fare punti e difendere il secondo posto per avere la qualificazione in Champions sempre più blindata. E dopo non aver lottato mai per lo scudetto da campioni d’Italia in carica e una Champions fallimentare (nonostante una dispendiosa campagna acquisti), un posto in Champions è il “minimo sindacale” perché la tanto, da parte di Conte, decantata Supercoppa italiana (la cita continuamente manco avesse vinto la Champions) vale quasi niente.

Guido – Se il Napoli in due stagioni arriva primo e secondo, pur con una Champions orrenda, e tra mille e mille difficoltà c’è da essere soddisfatti. A meno di non voler pensare che il Napoli debba vincere il campionato ogni anno. Piuttosto non mi piace nessuno dei candidati a sostituire Conte nella malaugurata ipotesi di un divorzio.

Cesare – Comunque io, e mi riferisco a quest’anno, per come eravamo partiti e per quanto ha speso il presidente, non riesco ad essere soddisfatto. Sarei curioso di sapere se il Presidente è soddisfatto.

LE SENTENZE

Milinkovic-Savic- Cesare: titubante; Guido: incerto

Juan Jesus- Cesare: horror (flop); Guido: pessimo ( flop)

Buongiorno- Cesare: modesto; Guido: modesto

Olivera- Cesare: mediocre; Guido: scarso

Politano- Cesare: modesto ; Guido: nullo

Lobotka- Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Anguissa- Cesare: modesto; Guido: fermo

Spinazzola- Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

McTominay- Cesare: sufficiente; Guido:buono ( top)

De Bruyne- Cesare: modesto; Guido: trotterella

Hojlund- Cesare: scarso; Guido: scarso

Beukema- Cesare: sufficiente; Guido: buono

Alisson Santos- Cesare: buono (top); Guido: frizzante

Giovane- Cesare: non pervenuto; Guido:s.v.

Guitierrez- Cesare: modesto; Guido:s.v.

Elmas- Cesare: non pervenuto; Guido:s.v.

Conte- Cesare: insufficiente ; Guido:deludente