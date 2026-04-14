Cassano e la bomba sul Milan: “Gasperini al posto di Allegri”

Al termine di questa stagione si prospetta un nuovo valzer di panchine. C’è innanzitutto da sciogliere il nodo Nazionale e lì i nomi che circolano sono quelli di Antonio Conte e Max Allegri, ma c’è anche la situazione in casa Roma che va verso un epilogo scontato con l’addio di uno tra Ranieri e Gasperini. Antonio Cassano dà una clamorosa notizia su questo tema, quella del possibile avvicendamento alla guida del Milan: via Massimiliano Allegri, dentro Gian Piero Gasperini.

Il Milan non è contento di Allegri

Ne parla a ‘Viva el Futbol’: “Che Gasperini è scontento e che se non va via Ranieri va via lui, ormai lo sanno anche i muri. E mi arrivano anche voci di corridoio che il Milan non è contento assolutamente di Allegri”. Il riferimento è alle parole di Ranieri che solo pochi giorni fa ha espressamente detto: “Io scelsi 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto lui”

La posizione dell’ex attaccante su Max Allegri non è un mistero, lo ha sempre giudicato un tecnico poco all’avanguardia, per usare un eufemismo:“E come dargli torto. Vuole partire da una prospettiva di calcio futuristico, di qualità. Il Milan deve stare lì, ma non solo a vincere i trofei, ma come li vince, come idea di gioco, perché il Milan per 20 anni di Berlusconi è stata la squadra al mondo che giocava meglio di tutti e loro vogliono ripartire, da quello che mi risulta, da Gasperini. Gli danno le chiavi in mano e riparte con un progetto molto importante, anche con giovani di prospettiva. Però è uno che o tu lo fai ripartire, come dovevano fare a Roma, in una certa maniera oppure…”.

Cassano e le mosse del Milan

La novità che rivela Cassano è che ci sarebbero già stati dei contatti tra la dirigenza rossonera e Gasperini, nulla di formale, ma voci che avrebbero fatto intendere al tecnico della Roma che sarebbe gradito dal Milan: “Sarei felicissimo, io voglio vedere il Milan di un certo livello, di un certo tipo, Gasperini sarebbe l’ideale. E mi arrivano voci che qualcosa si è già mosso dietro le quinte per far arrivare all’orecchio di Gasperini che potrebbero essere interessati, indipendentemente da dove arriva, da una parte o dall’altra del Milan. Gasperini potrebbe eventualmente essere l’allenatore del Milan l’anno prossimo”.

È chiaro che pensare a Gasperini sulla panchina del Milan, ma molto più al fatto che i rossoneri lascino partire Allegri per sostituirlo con il tecnico piemontese, lascia molti dubbi. È vero però che per Allegri potrebbero aprirsi le porte della Nazionale, nel caso in cui Conte decida di restare al Napoli. Incastri di un futuro che per adesso non ha ancora nulla di delineato, perché almeno per la situazione Nazionale manca ancora da stabilire chi sarà il prossimo presidente della Figc e intanto il campionato non è ancora concluso.

Questo non toglie il peso delle rivelazioni di Cassano in un ottica, come abbiamo detto, di incastri sulle panchine. “Ovviamente tutti possono essere scettici, non è che dico che si andrà, perché se poi Ranieri va fuori, lui rimane lì. Però la realtà dei fatti è che qualche rumors e soprattutto qualche messaggio trasversale a qualcuno a fianco a Gasperini gli è arrivato per dire: ‘Ma eventualmente ci potrebbe essere l’opportunità’. Ci sono sia da una parte che dall’altra, sia dalla parte Gasperini, sia dalla parte Milan, aperture di un qualcosa che potrebbe andare a buon fine o meno. Però da una parte e dall’altra hanno dato notizie positive”.