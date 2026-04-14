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Lotito: “Pochi italiani in campionato? Comprando in Italia c’è un gravame del 22%. All’estero acquisti senza Iva”

A Repubblica "Io non sono contro Malagò. Dobbiamo capire come risolvere i problemi, altrimenti ci parliamo addosso. Iniziamo dalle riforme, non dai nomi."

Lotito

Roma 10/01/2024 - Coppa Italia / Lazio-Roma / foto Image Sport nella foto: Claudio Lotito

Intervistato da Repubblica, Claudio Lotito ha spiegato sia perché non sostiene Malagò, sia perché è complesso acquistare in Italia.

Le parole di Lotito

Ha pensato a un nome come possibile commissario?

“Non è questo il punto. La politica, nominando un commissario, si potrebbe assumere l’onere di fare delle riforme indispensabili e inderogabili, poi si vedrà chi sarà deputato ad attuarle. Certamente il commissario avrebbe i poteri per farle, sulla base delle indicazioni del governo. Solo una figura del genere può riformare il calcio.”

Per questo non sostiene Malagò?

“Io non sono contro di lui. Non è una questione ad personam. Il mio ragionamento è più largo, guarda alla struttura. Vogliamo rendere il calcio italiano di nuovo competitivo? Eravamo una delle prime tre potenze al mondo, adesso non siamo entrati neanche in un Mondiale aperto a 48 nazionali. Dobbiamo capire come risolvere i problemi, altrimenti ci parliamo addosso. Iniziamo dalle riforme, non dai nomi.”

E sui giovani?

“C’è una clausola secondo cui io investo su un ragazzo, lo faccio studiare e lo aiuto a crescere. Poi lui dopo due anni può liberarsi. Così che senso ha mettere dei soldi su un giovane? Una volta era diverso. Questi sono i problemi del calcio.”

Ci sono pochi italiani in Serie A?

“Comprando in Italia c’è un gravame del 22 per cento. All’estero acquisti senza Iva. Quindi, viste le condizioni generali dei nostri club, si vanno a pescare i giocatori dove costano di meno. Ecco un’altra cosa che va cambiata.”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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