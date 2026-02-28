Conte a centrocampo non recupera nessuno: ancora fuori Anguissa, con McTominay e De Bruyne

Anche oggi a Verona il Napoli sarà in formazione di assoluta emergenza. Non recupera nemmeno Anguissa che invece sembrava poter rispondere alla convocazione per la partita di oggi alle 18. Niente da fare. Il calciatore del Camerun resta ai box, così come McTominay e De Bruyne.

Scrive il Corriere dello Sport:

Nessun rischio e ritorno tra i convocati che slitta alla prossima partita. Frank Anguissa non è nell’elenco dei giocatori oggi impegnati nella trasferta

del Bentegodi delle ore 18. Ieri durante la rifinitura la decisione di non inserirlo nel gruppo squadra per Verona nonostante sia tornato da giorni a lavorare con i compagni dopo aver smaltito il fastidio alla schiena. Anguissa era anche sceso in campo mercoledì per un tempo nell’allenamento congiunto contro il Giugliano ma resiste, per il Napoli, la linea della prudenza anche in vista del futuro. Anguissa salta Verona, dunque, e mette

ora nel mirino il Torino. Il rientro può slittare di una settimana e potrebbe allegarsi a quello di altri due totem del centrocampo, McTominay e De Bruyne. Entrambi erano già certi di non prendere parte alla trasferta contro l’Hellas e ora si cercherà di capire nei prossimi giorni se riusciranno a esserci col Torino oppure per la partita successiva, sempre al Maradona, contro il Lecce. Per McT resiste l’infiammazione tendinea, che andrà

valutata, mentre KDB è nel pieno della fase di riatletizzazione dopo il rientro in Italia di domenica.