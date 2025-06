Lucca sarebbe l’alternativa di Lukaku, invece Nunez quello che si va a giocare il posto con Big Rom (Sky)

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato a Sky Sport sulle ultime notizie di mercato riguardanti il Napoli e sopratutto Lucca

Leggi anche: Darwin Nunez ha aperto al Napoli dopo che Conte gli ha presentato il progetto

Le ultime su Nunez e Lucca al Napoli

«Lucca e Nunez sono due giocatori forti ma hanno profili diversi. Uno è già affermato a livello internazionale e costa 60-70 milioni di euro. L’altro è un ragazzo che ha un bel futuro davanti e si è imposto molto bene in Serie A quest’anno. Nunez non è andato bene quanto Lucca nell’ultimo anno, in termini realizzativi, ma lui gioca in una big da due anni mentre Lucca no. Ci sono costi e aspettative diverse. Lucca sarebbe l’alternativa di Lukaku, invece Nunez quello che si va a giocare il posto con Big Rom. Dalle fonti che abbiamo, sono convinto che il Napoli finché avrà una porta aperta su Nunez continuerà a lavorare su lui. Detto che per Lucca la trattativa è ancora aperta».

Leggi anche: Lucca, il Napoli vuole includere nell’operazione Cajuste o Lindstrom