Napoli, idea Alajbegovic: il nuovo esterno che stuzzica Manna da mesi (Pedullà)

Il Bayer Leverkusen lo ha riscattato nei giorni scorsi, sapendo che ci sarà gran mercato (si viaggia già tra 15 e 20 milioni più bonus). Sarebbe un innesto simile ad Alisson Santos.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato in ottica futura, puntando su giovani talenti di grande prospettiva. Tra i profili seguiti con attenzione dalla dirigenza azzurra c’è Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 che si sta mettendo in mostra anche a livello internazionale. Un’idea già monitorata da tempo dal club, che ora valuta i prossimi passi per anticipare la concorrenza.

Alfredo Pedullà scrive sul suo sito web:

“Il Napoli sta lavorando per il futuro, l’idea è quella di inserire qualche giovane di grande qualità. E dallo scorso gennaio il club azzurro ha messo gli occhi su Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 (compirà 19 anni il prossimo 21 settembre) assoluto protagonista anche contro l’Italia nei recenti playoff per il Mondiale. Estroso, imprevedibile e a tratti geniale, c’è concorrenza (anche in Premier) ma il Napoli lo aveva apprezzato in tempi non sospetti durante la sua esperienza a Salisburgo e cercherà di sfruttare il vantaggio per anticipare la concorrenza. Il Bayer Leverkusen lo ha riscattato nei giorni scorsi, sapendo che ci sarà gran mercato (si viaggia già tra 15 e 20 milioni più bonus). Il Napoli, che mai ha avuto dubbi sul riscatto di Alisson Santos, lavorerà per aggiungere all’organico un altro talento di assoluta qualità”.