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Schira: “Politano aveva rifiutato 7 milioni annui dall’Al Shabab”

Su Tuttosport: Conte aveva messo il veto per le sirene estere. Sono stati declinati l'interesse del Besiktas e del club arabo, che gli aveva offerto un triennale.

Dc Napoli 06/04/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Milan / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Politano

Matteo Politano aveva ricevuto offerte dall’estero prima di decidere di restare a Napoli. Suo il gol che ha deciso il match contro il Milan e ha portato gli azzurri a meno sette punti dall’Inter capolista.

Scrive Nicolò Schira su Tuttosport:

Conte ha messo il veto dinanzi alle sirene estere arrivate per l’esterno mancino. E così sono state declinate nei mesi scorsi le avance dei turchi del Besiktas dopo che Politano aveva già detto no a una ricchissima offerta dell’Al Shabab, pronto a ricoprirlo di petrodollari per portarlo in Saudi Pro League. Ha rinunciato a un triennale da 7 milioni l’anno proposto dagli arabi. 

 

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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