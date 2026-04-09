Schira: “Politano aveva rifiutato 7 milioni annui dall’Al Shabab”

Su Tuttosport: Conte aveva messo il veto per le sirene estere. Sono stati declinati l'interesse del Besiktas e del club arabo, che gli aveva offerto un triennale.

Matteo Politano aveva ricevuto offerte dall’estero prima di decidere di restare a Napoli. Suo il gol che ha deciso il match contro il Milan e ha portato gli azzurri a meno sette punti dall’Inter capolista.

Scrive Nicolò Schira su Tuttosport:

Conte ha messo il veto dinanzi alle sirene estere arrivate per l’esterno mancino. E così sono state declinate nei mesi scorsi le avance dei turchi del Besiktas dopo che Politano aveva già detto no a una ricchissima offerta dell’Al Shabab, pronto a ricoprirlo di petrodollari per portarlo in Saudi Pro League. Ha rinunciato a un triennale da 7 milioni l’anno proposto dagli arabi.