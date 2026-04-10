Fabrizio Romano: “Rios non esclude João Gomes, il Napoli valuta entrambi”

Il Napoli ha tanti centrocampisti e dovrà fare scelte strategiche tra entrate e uscite. Al momento siamo ancora in una fase iniziale, senza trattative avanzate.

Il Napoli inizia a muoversi in vista del mercato estivo, con possibili cambiamenti a centrocampo ancora in fase di valutazione. Tra nomi monitorati e opportunità emergenti, il club azzurro osserva diversi profili senza aver ancora preso decisioni definitive.

Rivoluzione in arrivo a centrocampo?

Ecco quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

“Ragazzi, voglio tornare su un nome, quello di Joao Gomez del Wolverhampton, perché continua il movimento attorno a questo ragazzo. Il Wolverhampton retrocederà in Championship e quindi, chiaramente, può diventare un’opportunità. Se ne è parlato tanto a gennaio, ma non c’è mai stata la possibilità che lasciasse il club durante il mercato invernale. A giugno può essere un’altra storia.

Il Napoli continua a parlarne con Jorge Mendes, procuratore del giocatore. Non c’è solo il Napoli: ci sono anche club spagnoli, ma soprattutto inglesi, che si stanno informando su Jo Gomez. Mendes sta lavorando a questa operazione come un’opportunità per diverse squadre interessate.

Diciamo che il Napoli, in questo momento, ha tanti centrocampisti a livello numerico. Quindi ci sarà da fare delle scelte dal punto di vista strategico e contrattuale, tra entrate e uscite. Siamo ancora in una fase molto embrionale: non siamo a discorsi avanzati per chiudere un centrocampista a breve.

Sicuramente il Napoli si sta guardando attorno anche dal punto di vista delle caratteristiche. Per esempio, tra Richard Rios e lo stesso Joao Gomez si parla di giocatori diversi. In questo momento non è “o Rios o Gomez”.

Il discorso Ugarte riguarda un giocatore che è stato semplicemente offerto al Napoli: ad oggi il club ha altre priorità. È una fase, e non vale solo per il Napoli ma un po’ per tutti, in cui si fanno valutazioni, si raccolgono proposte e si analizzano opportunità e nomi”.