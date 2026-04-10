Conte si offre all’Italia, il Napoli punta sull’esonerato d’oro Maresca (Tmw)

Se dovesse aprirsi uno scenario senza Antonio Conte sulla panchina del Napoli, il club avrebbe già individuato alcuni profili per continuare il progetto tecnico senza ridimensionarsi. Tra i nomi seguiti spicca quello di Enzo Maresca, già protagonista tra Italia e Premier League.

Una scelta che riflette la volontà del Napoli di restare competitivo ai massimi livelli, anche in caso di cambiamenti importanti in panchina.

Tuttomercatoweb scrive convinto:

“Qualora andasse via Antonio Conte, ecco che il Napoli ha un preferito per la panchina. Si tratta di Enzo Maresca, che ha allenato il Parma – senza riuscire a incidere in alcun modo – in Italia e che poi, in Premier League, è riuscito a farsi conoscere e apprezzare. Prima con il Leicester City, poi con lo schizofrenico Chelsea: vittoria di Conference, alzato il trofeo del Mondiale per Club, direttamente agli ottavi in Champions League… Ma anche il licenziamento il primo di gennaio di quest’anno. In lista ci sono anche Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano.

Maresca servirebbe per non abbassare il tiro anche con un addio di Conte. […]Su Maresca però c’è anche l’interesse del Manchester City che lo vede spendibile per un dopo Guardiola.”