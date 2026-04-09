Record: “Il Napoli non ha fatto offerte per Rios, ma il centrocampista non è nei piani di Mourinho”

Solo un interesse da parte degli azzurri finora. Di Marzio: si ragiona su una possibile operazione da almeno 30 milioni; ci sono stati contatti approfonditi con i procuratori del giocatore e intermediari.

Il Napoli è sulle tracce del centrocampista colombiano del Benfica Richard Rios, classe 2000. La notizia era rimbalzata nella giornata di ieri, ma sembra che non ci sia stata alcuna offerta ufficiale da parte degli azzurri, solo un interesse.

Rios del Benfica obiettivo del Napoli

Come riportato dai portoghesi di Record:

Non esiste alcuna offerta per il centrocampista di 25 anni. Il colombiano resta concentrato nel concludere la stagione nel miglior modo possibile e nel dare continuità al suo buon momento di forma prima dell’inizio del Mondiale. Finora, l’ex Palmeiras ha già preso parte a 40 partite, segnando cinque gol e fornendo cinque assist. Nonostante sia stato l’acquisto più importante della scorsa estate, José Mourinho ha già sottolineato che non possiede le caratteristiche che ritiene ideali per quel ruolo.

Gianluca Di Marzio sul suo sito aggiunge:

Rios è il vero primo grande obiettivo del calciomercato del Napoli. E’ stato pagato 27 milioni di euro dal Benfica soltanto nell’estate scorsa. Di conseguenza, per portarlo in Italia, si ragiona su una possibile operazione da almeno 30 milioni di euro. La società vuole fortemente il giocatore perché è alla ricerca di un centrocampista che sia fisicamente prestante ma, al tempo stesso, tecnicamente molto dotato. Il direttore sportivo Manna è già al lavoro su questa importante pista da qualche giorno. Ci sono stati contatti seri, concreti e approfonditi sia con le parti in causa, sia con i procuratori brasiliani del giocatore e con alcuni intermediari portoghesi.