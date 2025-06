Darwin Nunez ha aperto al Napoli dopo che Conte gli ha presentato il progetto (Fabrizio Romano)

Il Napoli si avvicina sensibilmente a Darwin Nunez. Questo è quanto fa sapere – tramite un post pubblicato sul proprio profilo “X” pochi minuti fa – il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano. L’attaccante del Liverpool ha avuto un contatto di Conte e ha apprezzato il progetto che gli è stato proposto dal tecnico salentino. La pista ora è in discesa, Ma naturalmente vanno trattati il prezzo del cartellino con il club inglese e anche lo stipendio. A seguire quanto riportato dal noto collega.

🚨🔵 Understand Darwin Núñez has given his initial green light to Napoli, open to the move after being presented Conte’s project.

Deal now depends on financial feasibility as Liverpool want important transfer fee and salary will also be key topic.

