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Zaniolo starebbe bene nel Napoli? Manna ci sta lavorando

Kiss Kiss Napoli annuncia che è un'idea di Manna. Quest'anno nell'Udinese 6 gol e 6 assist. I friulani devono prima riscattarlo dal Galatasaray per 9 milioni.

Zaniolo

Udinese's Italian forward #10 Nicolo Zaniolo celebrates a goal before its been cancelled during the Italian Serie A football match between Udinese and Napoli at the Friuli stadium in Udine on December 14, 2025. (Photo by ANDREA PATTARO / AFP)

Nicolò Zaniolo starebbe bene nel Napoli? Secondo Giovanni Manna, ds del Napoli, la risposta è sì. Kiss Kiss Napoli ha detto che ci sta lavorando. Zaniolo sta disputando un’ottima stagione nell’Udinese. Solo uno come Gattuso poteva lasciarlo fuori dalla Nazionale. IL calciatore x Roma dichiara anche di essere cambiato, è diventato padre. Fatto sta che, al netto di qualche partita deludente, a Udine si è rilanciato.

Napoli su Zaniolo

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli:

Napoli: riflettori accesi su Zaniolo. Manna vuole portarlo in azzurro. 

Con la maglia dell’Udinese in questa stagione ha disputato 30 presenze, condite da 6 gol e 6 assist. E’ stato uno dei grandi esclusi da Gattuso per i play-off che ha affrontato la Nazionale italiana per andare ai Mondiali.

L’attaccante aveva segnato nel match d’andata di campionato contro il Napoli, ma la sua rete fu annullata per fuorigioco. Gli azzurri poi persero quella partita 1-0.

Prima che qualche big affondi con un’offerta ufficiale, l’Udinese deve prima riscattarlo dal Galatasaray per una cifra pari a 9 milioni. Ciò che spaventa un po’ la famiglia Pozzo è l’ingaggio, poiché percepiva in Turchia 3 milioni netti l’anno.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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