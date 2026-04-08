Panchina Napoli, anche Maresca tra i candidati per il dopo-Conte

Schira: "Lui sta aspettando il City: se Guardiola va via, è un candidato super autorevole, se non in pole position, per la panchina del City. Sicuramente la Premier League è la sua prima scelta"

Il Napoli continua a riflettere sul futuro della panchina e guarda con attenzione al profilo di allenatori giovani, moderni e capaci di valorizzare i talenti. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza azzurra, secondo Nicolò Schira, ci sono tecnici emergenti come Daniele De Rossi, Fabio Grosso ed Enzo Maresca, tutti accomunati da un’idea di calcio propositiva e da una forte crescita professionale negli ultimi anni. Un ventaglio di opzioni che conferma la volontà del club di aprire un nuovo ciclo tecnico.

Ecco le parole del giornalista:

“Tra gli allenatori giovani che piacciono a Giovanni Manna ci sono Daniele De Rossi e Fabio Grosso: due allenatori diversi caratterialmente, ma giovani e brillanti, che stanno facendo bene. De Rossi forse più abituato alla pressione di certe piazze, perché ha lavorato alla Roma; Grosso meno, caratterialmente, ma da un punto di vista tecnico-tattico sono anni che sta lavorando molto bene. Ha vinto due campionati di Serie B con Frosinone e Sassuolo, li ha stravinti, e quest’anno sta facendo molto bene con il Sassuolo, che è la rivelazione del campionato ed è a ridosso della zona coppe, con una squadra che gioca molto bene”.

Schira fa il punto sulla panchina

Queste sono le parole di Nico Schira su Youtube:

“Un nome invece giovane, brillante dal punto di vista del gioco, da Napoli come mentalità, che sa lavorare con i giovani ma anche con giocatori importanti, e ha già allenato grandi squadre vincendo anche trofei mondiali per club, è Enzo Maresca.

Dico “sarebbe” perché il sogno di Maresca è il Manchester City. Lui sta aspettando il City: se Guardiola va via, è un candidato super autorevole, se non in pole position, per la panchina del City. Se Guardiola va via e, come tutti gli anni, fa il solito balletto in primavera e poi dovesse restare, cosa fa Maresca? Sta fermo un anno aspettando la scadenza di Guardiola? O accetterebbe altro? Sicuramente la Premier League è la prima scelta di Maresca, ma dal mondo Napoli qualche segnale è arrivato a lui e al suo entourage. E mi risulta che, rispetto ad altre squadre di Serie A che lo hanno cercato in passato, verso le quali lui aveva chiuso la porta, con il Napoli che la porta la lascia aperta.

Vedremo come si evolverà la questione. Teniamo il nome anche di Enzo Maresca. Tra i tecnici giovani emergenti che il Napoli apprezza ci sono i vari De Rossi, Grosso, Farioli. La sensazione è che possa esserci quella tipologia di scelta: un allenatore che faccia giocare bene la squadra, ma che valorizzi anche i giovani, perché il Napoli deve un po’ svecchiare la rosa. Questo è sicuramente un intendimento societario”.