Fanatik: “Besiktas e Fenerbahce su Lukaku”

I due club turchi sono sulle tracce del centravanti belga e faranno un'offerta al Napoli a fine stagione. Intanto, Lukaku dovrebbe tornare in Italia la settimana prossima.

Il futuro di Romelu Lukaku è sempre più lontano da Napoli. L’attaccante è ancora in Belgio, atteso in Italia la prossima settimana, per cercare di ritornare al massimo della forma. Ciò non è stato gradito dalla società azzurra, che avrebbe voluto che il belga continuasse ad allenarsi a Castel Volturno.

Sulle sue tracce in vista della prossima stagione ci sono due club turchi che vorrebbero ingaggiarlo.

Due club turchi su Lukaku

Come riportato dal portale turco Fanatik:

Per Romelu Lukaku, che sta avendo problemi al Napoli, si è scoperto che due big della SuperLig sono sulle sue tracce. Besiktas e Fenerbahce si faranno avanti alla fine della stagione.

Ricordiamo che il centravanti ha firmato nel 2024 un contratto triennale con il Napoli, che ha garantito al Chelsea (suo ex club) il 30% sulla futura rivendita.