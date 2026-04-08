Manna, spunta Richard Ríos per il mercato estivo (Di Marzio)

Contro il Napoli fece gol e assist. Per il momento, non ci sono state offerte ufficiali, solo contatti esplorativi. Piace anche alla Roma di Gasperini.

Il Napoli guarda già oltre la stagione in corso e inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa del futuro. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza azzurra spicca quello di Richard Rios, centrocampista classe 2000 in forza al Benfica. Un nome che piace molto a Giovanni Manna e che rientra nella lista dei possibili innesti per potenziare la mediana in vista della prossima estate.

Scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito web:

“Sogno rimonta in campionato da una parte, occhi al futuro dall’altro: il Napoli guarda anche alla prossima stagione e lavora già in vista del mercato estivo. Il club azzurro, infatti, ha messo nel mirino Richard Ríos. Il venticinquenne gioca nel Benfica ed è uno dei primi nomi della lista del direttore sportivo Giovanni Manna per migliorare la mediana. Il classe 2000, che era nel mirino anche della Roma, piace ai campioni d’Italia in carica. Per il momento, non ci sono state offerte ufficiali, ma contatti esplorativi in vista del mercato estivo.“