Il Napoli è adirato col Torino per la gestione di Marianucci

Voglio tornare su un nome che è quello di João Gomes del Wolverhampton, perché continua il movimento su questo ragazzo del Wolverhampton. Il Napoli continua a parlarne con Jorge Mendes, procuratore del giocatore. Non c’è solo il Napoli: ci sono anche club spagnoli, ma soprattutto inglesi che si stanno informando su João Gomes. Mendes sta lavorando a questa operazione come a un’opportunità per diverse squadre interessate.

Il Napoli in questo momento ha tanti centrocampisti a livello numerico, quindi ci saranno poi da fare scelte dal punto di vista strategico, contrattuale, tra entrate e uscite. Siamo ancora in una fase molto embrionale, non siamo alla fase di discorsi avanzati per chiudere un centrocampista a breve. Sicuramente il Napoli si sta guardando attorno, ma dal punto di vista delle caratteristiche, per esempio tra Richard Ríos e lo stesso João Gomes, sono visti come giocatori diversi. In questo momento non è un discorso “o Ríos o João Gomes”.

Il discorso su Ugarte è che si tratta di un giocatore che è stato semplicemente offerto al Napoli, ma al momento il club ha altre priorità.

Il punto di Schira

“Per quanto riguarda la difesa, il Napoli potrebbe comunque intervenire. Jesus è in scadenza e non è detto che rinnovi, Beukema non ha convinto del tutto. Marianucci, invece, probabilmente dovrà andare a giocare altrove per recuperare un anno perso a causa di una gestione poco lineare da parte del Torino, che prima ha insistito per prenderlo e poi, con il cambio di allenatore e l’arrivo di D’Aversa, gli ha concesso pochissimo spazio.

Infatti il Napoli è abbastanza adirato col Torino per questa gestione che sta depauperando comunque un patrimonio del club azzurro.”