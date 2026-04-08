Alisson Santos, riscatto dallo Sporting ormai a un passo

Il Napoli ha scelto di crederci fino in fondo. Nonostante un impatto iniziale fatto di pochi minuti e tante incognite, il club azzurro è pronto a puntare con decisione su Alisson Santos, trasformando quello che sembrava un azzardo in una scommessa concreta per il futuro. Dietro questa scelta ci sono valutazioni precise, la fiducia della dirigenza e la volontà di dare continuità a un progetto tecnico ben definito.

Esordisce così la Gazzetta dello Sport:

“Era già tutto previsto: nel carteggio, nei pensieri di quel gennaio torbido (per tutti quegli infortuni), nella scelta mirata che Giovanni Manna, il direttore sportivo, sfidando la diffidenza, aveva imposto a se stesso e suggerito ad Aurelio De Laurentiis e ad Antonio Conte.

Su Alisson de Almeida Santos bisogna crederci e puntare forte, mettendoci la faccia e rischiando in prima persona: tre milioni e mezzo per il prestito dallo Sporting di un attaccante intravisto qua e là potevano apparire un azzardo ma le relazioni spingevano ad osare. Fatto“.

La trattativa per Alisson Santos

Continua la Rosea:

“E poi anche sedici milioni e mezzo del riscatto (per arrivare a venti complessivi) avrebbero indotto a sospettare di essersi spinti un po’ al di là: 180’ minuti effettivi in campionato, 156’ in Champions, mai una partita da titolare — avrebbero detto mai una gioia — e comunque tre gol nella manifestazione più sciccosa che esista e quel «proviamoci» da giocarsi come un all-in”.

Il riscatto è già stato annunciato agli agenti, a breve verrà ufficializzato anche allo Sporting. Per la Pec, basta uno scatto ancora.