Lucca, il Napoli vuole includere nell’operazione Cajuste o Lindstrom (Schira)

Su X: «Lucca ha già accettato un contratto fino al 2030 col Napoli, l'Udinese sta riflettendo». Manna - come annunciato da Pedullà - non molla Darwin Nunez

L’attivismo del Napoli sul mercato ha del sorprendente o comunque è un unicum importante nella storia degli ultimi anni, soprattutto per come è evidente che Manna e De Laurentiis stiano dominando lo scenario (sicuramente italiano ndr). Dopo De Bruyne – ancora dobbiamo comprendere qui intorno la portata dell’operazione, a giudizio di chi scrive – e Marianucci, ora Conte avrebbe bisogno di sistemare l’attacco. Ecco perché si pensa ai due esterni offensivi – Ndoye in pole – e alla punta centrale. Uno tra Nunez del Liverpool e Lucca dell’Udinese. Secondo l’esperto di mercato Schira, De Laurentiis inserirebbe volentieri (lo capiamo ndr) nell’affare Lucca anche due esuberi o almeno uno dei due: si parla di Cajuste e Lindstrom, sfortunati acquisti di Meluso dell’era Garcia.

Il Napoli può inserire Cajuste o Lindstrom nell’affare Lucca (Schira)

Scrive così l’esperto di mercato sul proprio account X:

«Il Napoli vorrebbe includere una contropartita nell’accordo di Lorenzo Lucca con l’Udinese per cercare di ridurre il prezzo: offerto ai bianconeri un giocatore tra Jens Cajuste e Jesper Lindstrøm . Riflessioni in corso. Lucca ha già concordato le condizioni personali per un contratto fino al 2030.»

Darwin Nunez: il Liverpool vuole 50 milioni, il Napoli è arrivato a 42-43 (Pedullà)

L’altro esperto di mercato si era espresso così sull’alternativa a Lucca, entrambi molto graditi da Conte:

“Darwin Nunez: il Napoli è all’inseguimento da oltre 40 giorni, come vi abbiamo svelato in assoluta esclusiva tra il 7 e l’8 maggio. Adesso quel nome è in circuito da giorni e giorni, ci fa piacere. […] Lucca non è fuori dai radar, ma per ora il club non intende chiudere. Ci sono stati contatti diretti e indiretti, il gradimento è confermato, Nunez vuole restare in Europa per riscattare l’ultima stagione con il Liverpool, se avesse vuole guadagnare tanti soldi avrebbe accettato le proposte arabe già lo scorso gennaio. Chiariamo una cosa sulla valutazione: si parla di 70, addirittura 75 milioni, cifre non corrispondenti alla verità. Il Liverpool si accontenterebbe anche di 50 più bonus, il Napoli è già salito a quota 42-43 e ha l’intenzione di insistere per giocare di anticipo in modo da evitare eventuali inserimenti della concorrenza”.