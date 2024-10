“Osimhen ha uno stipendio molto alto, i club sono cauti. Già c’è la clausola da pagare” (Fabrizio Romano)

Lo ha spiegato a proposito del raffreddato interesse da parte dell’Arsenal per l’attaccante del Napoli. C’è anche il nodo commissioni

Victor Osimhen lascerà il Napoli per la prossima stagione eattira le attenzioni di molte squadre tra cui il Paris Saint-Germain che lo segue da un anno e anche il Chelsea. Questa mattina il Corriere dello Sport ha scritto a riguardo che dalla sua cessione “il Napoli potrebbe guadagnare anche 130 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria. Potrebbe, certo. E comunque sarà una cifra che andrà decisamente oltre i 100 milioni”.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato proprio della questione cessione di Osimhen rispondendo alle voci che volevano l’Arsenal tra i club interessati: “Alcuni tifosi mi hanno chiesto di queste indiscrezioni sull’Arsenal che avrebbe raffreddato il suo interesse per Victor Osimhen perché potrebbe essere troppo costoso, sarebbero preoccupati di avviare trattative lunghe e difficili con il Napoli”.

Il problema non è la clausola di Osimhen

“Osimhen è sempre stato apprezzato, ma molti club ora sono cauti in attesa di capire a quanto ammonterebbe il ‘pacchetto’ stipendio e commissioni, perché c’è già una clausola rescissoria molto costosa da tenere in considerazione. Per questo, l’Arsenal sta guardando anche ad altri attaccanti, tra cui Viktor Gyokeres, che rimane nella loro lista per la prossima stagione”.

