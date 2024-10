Osimhen, il Chelsea vuole chiarimenti sul contratto di Victor col Napoli (Fabrizio Romano)

Il club londinese vuole saperne di più sullo stipendio visto che adesso a Napoli Victor guadagna 10 milioni netti

È chiaro che Osimhen lascerà il Napoli nella prossima sessione di mercato, quello che ancora non si riesce a capire e quale sarà la destinazione dell’attaccante nigeriano. Dalla Francia risuonano le sirene del Psg che già la scorsa estate ci aveva provato, ma in Premier continua la corte del Chelsea. Dell’ipotesi Osimhen al Chelsea ha parlato anche il giornalista Fabrizio Romano, su Caughtoffside: “Non ho idea di quando inizierà, ma ci sarò probabilmente un effetto domino con un movimento di attaccanti. I tempi dipendono da tanti fattori. In questo momento i club lavorano alle varie strategie, ma non c’è nulla di concreto o di avanzato.

Sicuramente Toney, Osimhen e Gyokeres sono tutti calciatori che potrebbero far parte di questo effetto domino, ma non siamo ancora alla fase delle trattative. Osimhen ha una clausola rescissoria di circa 130 milioni di euro, il Chelsea è uno dei pochi club a potersela permettere ma prima dovrà vendere alcuni calciatori per far quadrare i conti con le regole del Fair Play finanziario“.

Sul suo canale Youtube

«Al momento nulla è vicino alla conclusione, ma ripeto ancora una volta che l’apprezzamento del Chelsea per Osimhen rimane. Quindi, il Chelsea non ha cambiato idea in termini di apprezzamento del calciatore e continua a considerarlo un grande candidato come nuovo loro attaccante.

Ma il Chelsea deve capire e aspettare la situazione del Fair Play Finanziario e quanto può davvero spendere per l’attaccante. Non appena lo sapranno, decideranno. Sulla lista ci sono Benjamin Sesko e Osimhen.

Per Osimhen c’è un grande apprezzamento, ma dipende anche dallo stipendio, dall’ingaggio, dalle provvigioni, tutta questa roba perché Osimhen è già costoso in termini di clausola rescissoria – circa 120, 130 milioni di euro – con alcune cose da chiarire anche sui termini della sua clausola rescissoria. Non su quando sarà valida perché sarà valida quest’estate, ma su quale sarà il prezzo finale e poi lo stipendio del giocatore»

ilnapolista © riproduzione riservata