Milan, la petizione dei tifosi: “Non meritiamo un allenatore come Lopetegui”

Su Change.org. In meno di un’ora quasi 400 firme. “Vogliamo assicurarci che il Milan sia guidato da un allenatore all’altezza della sua storia”

I tifosi del Milan le vogliono provare tutte pur di evitare che Lopetegui si sieda sulla panchina del Milan. Dopo aver fatto partire l’hashtag #Nopetegui, arriva anche la petizione contro il suo eventuale approdo sulla panchina rossonera. Su Change.org si può infatti “firmare” contro la decisione della dirigenza rossonera. I tifosi hanno dato visibilità all’iniziativa attraverso Twitter:

“Massima condivisioni da parte di tutti, entriamo a gamba tesa per dire “no” all’ennesima scelta scellerata di questa società!”

👇🏻 ADESSO TOCCA A NOI! 🫡 FACCIAMOCI SENTIRE, COME SEMPRE ABBIAMO FATTO NEI MOMENTI IMPORTANTI. MASSIMA CONDIVISIONE DA PARTE DI TUTTI, ENTRIAMO A GAMBA TESA PER DIRE “NO” ALL’ENNESIMA SCELTA SCELLERATA DI QUESTA SOCIETÀ! QUESTA È LA PETIZIONE DI MZ, QUESTA È LA PETIZIONE DI… — Milan Zone (@theMilanZone_) April 27, 2024

“NOPEtegui”, la petizione dei tifosi del Milan

Sul sito di Change.org la petizione ha raccolto in meno di un’ora quasi le 400 firme. L’obiettivo iniziale è raggiungere le 500 firma. Sul sito si legge:

“Il Milan è una squadra gloriosa che non merita un allenatore come Lopetegui. Non vogliamo che sia in alcun modo sulla panchina rossonera. […]

L’arrivo di Lopetegui potrebbe minacciare questo patrimonio storico, considerando il suo passato come allenatore. […]

Vogliamo proteggere l’eredità del Milan e assicurarci che sia guidata da un allenatore all’altezza della sua storia gloriosa. Chiediamo quindi alla dirigenza del club di tenere lontano Lopetegui dalla nostra amata panchina rossonera“.

Lopetegui il prescelto ma i tifosi insorgono: vogliono Conte

Il prescelto per la panchina del Milan sembra essere Julen Lopetegui. Il tecnico spagnoli nelle ultime ore è scattato in avanti rispetto a Conte. Cardinale avrebbe dato già la sua approvazione. L’ambiente rossonero però non è d’accordo. Sui social è già montata la protesta, i tifosi non sono convinti di Lopetegui e vorrebbero vedere sulla panchina un condottiero come Conte. Come più volte ribadito, l’allenatore pugliese è un obiettivo anche del Napoli.

Lo ribadiva questa mattina anche la Gazzetta: “Julen Lopetegui è il primo candidato per la panchina del Milan 2024-25. Di più, in questo momento è il prescelto, il grande favorito“.

I tifosi non sono contenti della scelta della dirigenza e sperano in un colpo di coda di Ibrahimovic. Nel frattempo sui social è diventato virale l’hashtag #Nopetegui, mix tra “no” e “Lopetegui”.

ilnapolista © riproduzione riservata