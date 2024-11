Ancelotti trasforma Joselu in Benzema, Joselu è il Petagna del Real Madrid (rimonta e va in finale)

Ancelotti e sai cosa bevi. La ribalta ancora una volta a due minuti dalla fine. È un genio della lampada prestato al football. Errore di Neuer

Ancelotti trasforma Joselu in Benzema e il Real Madrid va ancora in finale Champions. Joselu è il Petagna del Madrid.

Ancelotti e sai cosa bevi. Il Real Madrid ancora una volta ribalta la partita e vince una partita che sembrava perduta. Al minuto 87 il Bayern era in vantaggio 0-1 con gol di Alphonso Davies. Poi succede l’impensabile. Neuer – fin lì il migliore dei suoi – non blocca un tiro piuttosto innocuo di Vinicius e Joselu è lesto e bravo a ribattere in rete. Tre minuti e Joselu (ancora lui) raddoppia solo a porta vuota su cross di Rudiger. Inizialmente segnalato il fuorigioco che in realtà non c’era. Il Bayern non si è più ripreso nonostante i 15 minuti di recupero concessi da Marciniak.

Il Madrid ha una forza spaventosa. E in panchina ha un genio del football.

La finale sarà tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Si giocherà il primo giugno a Wembley.

