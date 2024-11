Ha priorità rispetto priorità rispetto a Fonseca, Tedesco, van Bommel, Galtier, Thiago Motta e altri candidati

Lopetegui sarà l’allenatore del Milan (Gazzetta) – Quindi Conte è ancora a spasso

Scrive la Gazzetta:

Un uomo alto e magro è in testa alla corsa. Ha 57 anni, i capelli che scendono sulla fronte e la struttura di chi, in un’altra vita, faceva il portiere. Julen Lopetegui è il primo candidato per la panchina del Milan 2024-25. Di più, in questo momento è il prescelto, il grande favorito per vincere una corsa a cui si sono iscritti molti allenatori nell’ultima settimana, da quando si è capito che l’eliminazione dall’Europa League sarebbe costata la panchina a Stefano Pioli. Lopetegui non ha ancora firmato un contratto su un foglio con logo rossonero ma ha tutto per farlo: è molto considerato dal management, è piaciuto a Gerry Cardinale nel colloquio avuto nelle scorse settimane e ha un curriculum più prestigioso degli altri candidati.

Il club così ha individuato in Lopetegui il suo uomo, con priorità rispetto a Paulo Fonseca, Domenico Tedesco, Mark van Bommel, Christophe Galtier, Thiago Motta e altri candidati. La parola fine non è stata ancora scritta ma Lopetegui ha dato al Milan la sua preferenza rispetto all’offerta – più ricca – del West Ham e conta di allenare presto a Milano. Rispetto a Fonseca, altro candidato forte, e a Van Bommel ha ottenuto più risultati e frequentato più panchine di alto livello. Lopetegui ha vinto l’Europa League 2019-20 – in finale contro l’Inter –, ha guidato la Spagna per quasi due anni senza perdere una partita (20162018) ed è stato sulla panchina del Real Madrid.

