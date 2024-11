Germania, Catalogna, Napoli: il triangolo della “scandalosa” vittoria del Real Madrid

L’hanno presa bene: a Barcellona rilanciano la rassegna dei giornali tedeschi sul gol “annullato” al Bayern nel finale. A Napoli la frustrazione gira su WhatsApp

Germania, Catalogna, e Napoli. Un triangolo improbabile che ha preso benissimo la vittoria del Real Madrid. Napoli è terza incomoda: la frustrazione per l’ennesimo capolavoro di Ancelotti corre sui social, soprattutto. Il “culo” fa un po’ discorso a sé. Invece la stampa tedesca e catalana gioca di sponda, riproponendo vicendevolmente la rassegna dello “scandalo”. L’improvvida decisione del guardalinee di alzare la bandierina prima del tempo sul fuorigioco molto dubbio del Bayern un attimo prima del gol del pareggio al 93′. Un errore procedurale che ha impedito alla Var di emettere il suo giudizio.

E allora mentre tutta la stampa straniera europea celebra il “miracolo” del Real, i giornali di Barcellona urlano appunto allo “scandalo”. E un po’ lo fanno in proprio – per esempio con gli editoriali di Santi Nolla sul Mundo Deportivo e di Juan Bautista Martinez su La Vanguardia – un po’ rilanciando la rassegna dei giornali tedeschi per ottenere lo stesso scopo: titolare a pieni polmoni sull’errore arbitrale.

In Germania, infatti, la stampa più popolare ha reagito con una certa indignazione alla decisione di non concedere nei minuti di recupero il gol del pareggio tedesco che avrebbe portato la partita ai supplementari. Bild scrive ad esempio della “scena dello scandalo al 104′” e aggiunge che “l’arbitro ha privato il Bayern della possibilità di pareggiare e quindi di andare ai supplementari, che scandalo”.

Kicker è sulla stessa linea e titola con un “disastro assoluto”, sottolineando che l’arbitro Marciniak “ha rovinato il sogno del Bayern a causa del fischio frettoloso, alla fine decisivo”. Il Derwestern parla “di scandalo nel finale di partita”. E su TZ insistono sul “dramma del Bayern a Madrid: l’errore arbitrale e lo scandalo fanno piangere la squadra”.

Notare che i due giornali forse più sobri di Germania, la Faz e la Süddeutsche Zeitung glissano con classe: l’errore è una delle tante cose della partita. Titolano sul Real. Lasciano le polemiche alle virgolette dei protagonisti.

