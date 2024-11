De Laurentiis offre a Pioli 3 milioni più bonus, al Milan ne guadagna 4,5 (Gazzetta)

È lui il prescelto. La cifra potrà essere “arrotondata” con la buonuscita che Pioli discuterà col Milan per rinunciare al suo ultimo anno di contratto

De Laurentiis offre a Pioli una cifra lontana dai 4,5 milioni che guadagna al Milan. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

La scelta è caduta su Stefano Pioli, ormai ai titoli di coda della sua storia con il Milan.

Pioli è un allenatore sotto contratto e per questo la trattativa non può ancora entrare nel vivo. Ma il presidente del Napoli ha già pronta la strategia per convincere il tecnico rossonero ad accettare l’avventura in azzurro. L’offerta sarà in linea con quella presentata qualche anno fa per strappare il sì a Luciano Spalletti, il regista della favola scudetto: a Pioli verrà offerto un biennale con opzione per una terza stagione a tre milioni l’anno più bonus. Cifra lontana dai 4,5 milioni che oggi l’allenatore emiliano percepisce al Milan, ma che magari potrà essere “arrotondata” con la buonuscita che Pioli discuterà col club rossonero per rinunciare al suo ultimo anno di contratto. Oggi è questo il nodo principale da sciogliere, per trasformare i primi sondaggi in trattativa vera e propria. Pioli è il prescelto, adesso deve incontrare il Milan e sistemare la sua posizione: una situazione complessa, visto che ad oggi nessuno in casa Milan ha detto chiaramente a Pioli che non sarà più l’allenatore rossonero.

Bargiggia: «Pioli è la prima scelta di De Laurentiis, ma non accetterà meno di 4 milioni all’anno»

Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di Radio Capri per parlare della situazione sulla panchina del Napoli. L’unica cosa certa è che Francesco Calzona andrà via alla fine della stagione. In lista per il suo successore ci sono al momento Antonio Conte (più un sogno che realtà), Stefano Pioli, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini.

Bargiggia: «È lui la prima scelta di De Laurentiis»

«Il Napoli dovrebbe ripartire da Stefano Pioli. Dalle mie fonti, Conte non ha mai accettato la corte del Napoli. Italiano è l’alternativa a Pioli, che rimane la prima scelta di De Laurentiis. C’è qualche chiacchiera con Gasperini, ma probabile rinnovi con l’Atalanta un altro anno. Al Milan guadagna 4 milioni all’anno; non accetterà Napoli per uno stipendio inferiore».

Il giornalista aveva già parlato del futuro tecnico azzurro

A TvPlay Bargiggia rivelò qualche giorno fa:

«Conte? A me non risulta né al Milan e né al Napoli. I tifosi di tutte le squadre lo vogliono, ma bisogna stare attenti perché non è la soluzione di tutti i mali».

