Milan, sarebbe Lopetegui il prescelto ma i tifosi insorgono: vogliono Conte

Il prescelto per la panchina del Milan sembra essere Julen Lopetegui. Il tecnico spagnoli nelle ultime ore è scattato in avanti rispetto a Conte. Cardinale avrebbe dato già la sua approvazione. L’ambiente rossonero però non è d’accordo. Sui social è già montata la protesta, i tifosi non sono convinti di Lopetegui e vorrebbero vedere sulla panchina un condottiero come Conte. Come più volte ribadito, l’allenatore pugliese è un obiettivo anche del Napoli.

L’idea Julen #Lopetegui non scalda il popolo rossonero. La scelta di Cardinale di portare a Milano il tecnico spagnolo ex Siviglia e Wolverhampton non convince i tifosi milanisti e sui social spopola l’hashtag #nopetegui. Più apprezzati per sostituire Pioli, #Conte o #VanBommel. pic.twitter.com/bW3TECpuQE — Radio Sportiva (@RadioSportiva) April 27, 2024

Sport Mediaset scrive:

“Il 57enne sarebbe uno dei preferiti di Geoffrey Moncada: al momento c’è lui in testa, sebbene non sia ancora la firma sul contratto. Da capire però qual è la visione di Zlatan Ibrahimovic, uomo di fiducia di Gerry Cardinale, che vorrebbe avere l’ultima parola, o quasi, sulla scelta del nuovo allenatore. Plausibile pensare che lo svedese sia orientato su un nome dal maggiore grido, in sintonia con quanto pensato dai tifosi rossoneri”.

Lo ribadiva questa mattina anche la Gazzetta: “Julen Lopetegui è il primo candidato per la panchina del Milan 2024-25. Di più, in questo momento è il prescelto, il grande favorito“.

Julen Lopetegui quando in diretta TV si sentì male per l’emozione al suo esordio da opinionista. È proprio lui, non è un meme, l’episodio è riportato anche nel famoso articolo di cui oggi parlate tutti, regalandogli interazioni. pic.twitter.com/bjbTuUGrmI — G_LeTissier (@g_letissier) April 27, 2024

I tifosi non sono contenti della scelta della dirigenza e sperano in un colpo di coda di Ibrahimovic. Nel frattempo sui social è diventato virale l’hashtag #Nopetegui, mix tra “no” e “Lopetegui”.

Non rinnoverò l’abbonamento. Tornerò allo stadio quando il Milan tornerà ad avere una rotta seria. State maltrattando una cosa che solo i tifosi amano per passione. Vergogna @acmilan#Nopetegui — Salva (@saIva___) April 27, 2024

Se arriverà veramente quel cesso spagnolo, la colpa sarà anche tua Z . Ne prenderai tanta di merda, sei/eri l’unica speranza per credere in un cambiamento.#Nopetegui pic.twitter.com/D8Rfypn5PA — Andrea⚔️ (@AndreaMartire12) April 27, 2024

A me fa impazzire le descrizione che si fa di Lopetegui: – aziendalista -> si dimette dai Wolves perché non gli fanno il mercato che vuole – lavora bene con i giovani -> 0 giovani fatti esordire, il Sivilla aveva età media 28 anni – bel gioco -> lanci a caso — Zelus (@garante_il) April 27, 2024

