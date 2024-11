Ancelotti l’ha fatto entrare all’81’ per Rodrygo. Cercava la remontada che, puntuale, è arrivata. Due gol di Joselu al Bayern

Joselu un anno fa retrocedeva con l’Espanyol. Il Real Madrid lo ha preso in prestito (Gazzetta).

Scrive Filippo Maria Ricci:

Un anno fa Joselu di questi tempi retrocedeva mestamente con l’Espanyol. A 33 anni anche se da poco aveva debuttato in nazionale la sua carriera sembrava ben incamminata sul viale del tramonto. Il Madrid aveva perso Benzema e avendo speso tutto per Bellingham ha chiesto il prestito di Joselu alla squadra catalana.

Ieri il cognato di Carvajal, nato a Stoccarda dove è rimasto fino ai 4 anni, ha portato il Real alla sua 18a finale, la prima a Wembley con una doppietta per il 2-1 finale, 11° ko per questo Bayern assai tribolato. Canterano e tifoso del Madrid, attore secondario, Joselu rappresenta a meraviglia lo spirito di una squadra unica, eliminata all’88’ e qualificata 3’ dopo. Carlo l’aveva fatto entrare all’81’ per Rodrygo. Il Madrid perdeva e cercava la “remontada”. È arrivata. Puntuale. L’ennesima. Perché in Europa le partite nello stadio dela Castellana non finiscono mai: “90 minuti al Bernabeu son molto longo” diceva Juanito in una specie di itañol. È così. Lunghissimi.

Ancelotti e sai cosa bevi. Il Real Madrid ancora una volta ribalta la partita e vince una partita che sembrava perduta. Al minuto 87 il Bayern era in vantaggio 0-1 con gol di Alphonso Davies. Poi succede l’impensabile. Neuer – fin lì il migliore dei suoi – non blocca un tiro piuttosto innocuo di Vinicius e Joselu è lesto e bravo a ribattere in rete. Tre minuti e Joselu (ancora lui) raddoppia solo a porta vuota su cross di Rudiger. Inizialmente segnalato il fuorigioco che in realtà non c’era. Il Bayern non si è più ripreso nonostante i 15 minuti di recupero concessi da Marciniak.

Il Madrid ha una forza spaventosa. E in panchina ha un genio del football.

La finale sarà tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Si giocherà il primo giugno a Wembley.

