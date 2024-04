Kvara, il Napoli pronto al rinnovo fino al 2028 con clausola da 150 milioni (SportMediaset)

Fumata bianca attesa per inizio maggio. Il Barcellona è interessato ma ora non ha la forza economica per affondare il colpo

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l’addio di Osimhen blinderebbe la permanenza di Kvara. Per il georgiano pronto un rinnovo fino al 2028. Il Napoli vorrebbe inserire anche una clausola da 150 milioni.

Il futuro di Osimhen e Kvaratskhelia ormai chiaro

Scrive Sport Mediset:

“Un attaccante va, un attaccante resta: il copione sul futuro della coppia Osimhen-Kvaratskhelia era ormai chiaro da tempo ma da Napoli arrivano conferme sulla cessione del primo con la conseguente permanenza del secondo. I buoni rapporti tra AdL e Al-Khelaifi (basti pensare alle trattative Lavezzi, Cavani e Fabian Ruiz) hanno messo in discesa un affare di cui si parla dalla scorsa estate, quando il “rinnovo ponte” dell’attaccante aveva di fatto messo in chiaro come l’addio fosse solo slittato. L’addio di Osimhen quasi automaticamente blinderebbe Kvaratskhelia, per il quale il rinnovo di contratto fino al 2028 è alle fasi finali: fumata bianca attesa per inizio maggio, col Napoli che vorrebbe inserire anche una clausola da 150 milioni. Il Barcellona si era interessato al georgiano ma non ha in questo momento la possibilità economica di affondare il colpo“.

Kvara vuole restare al Napoli, il Barcellona se ne farà una ragione (Corsport)

Ieri dalla Spagna è arrivata la notizia che il Barcellona avrebbe cominciato ad informarsi su Kvaratskhelia perché l’attaccante georgiano, nonostante la pessima stagione del Napoli, ha continuato a giocare e scendere in campo con il massimo impegno collezionando 10 gol e sei assist

Kvara dunque non ha perso la voglia e la fiducia e nonostante il suo contratto sia ancora da ritoccare dal punto di vista dell’ingaggio è impegnato solo in campo. Del futuro se ne parlerà solo a fine stagione, quando il pallone avrà smesso di rotolare e De Laurentiis e l’attaccante georgiano si siederanno si nuovo. Non c’è fretta, tanto, come scrive il Corriere dello Sport, la situazione è già chiara da entrambe le parti.

“Kvara vuole restare e il Napoli vuole blindarlo, riconoscendogli un ingaggio più alto come premio per le sue prime due stagioni italiane e per la serietà del professionista mostrata in tutti questi mesi. Se ne farà una ragione anche il Barcellona, che intanto ha provato a informarsi”

