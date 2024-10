Kvara vuole restare al Napoli, il Barcellona se ne farà una ragione (Corsport)

Ieri dalla Spagna è arrivata la notizia che il Barcellona avrebbe cominciato ad informarsi su Kvaratskhelia perché l’attaccante georgiano, nonostante la pessima stagione del Napoli, ha continuato a giocare e scendere in campo con il massimo impegno collezionando 10 gol e sei assist

Kvara dunque non ha perso la voglia e la fiducia e nonostante il suo contratto sia ancora da ritoccare dal punto di vista dell’ingaggio è impegnato solo in campo. Del futuro se ne parlerà solo a fine stagione, quando il pallone avrà smesso di rotolare e De Laurentiis e l’attaccante georgiano si siederanno si nuovo. Non c’è fretta, tanto, come scrive il Corriere dello Sport, la situazione è già chiara da entrambe le parti

Kvara-Napoli