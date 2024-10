Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona, De Laurentiis accetterebbe solo per 120 milioni (AS)

L’idea del Napoli è quella di costruire il progetto 24/25, che sarà gestito dal nuovo direttore sportivo Giovanni Manna intorno a Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia, uno degli eroi dello scudetto del Napoli, della passata stagione, si sta confermando grande giocatore anche quest’anno. È vero che la stagione del club. azzurro non è assolutamente ai livelli dell’anno scorso, ma l’attaccante georgiano ha comunque messo in mostra tutte le sue qualità anche quando la squadra intorno a lui non girava. Nonostante il cambio di tre allenatori in panchina infatti Kvara ha 10 gol e sei assist ed è il giocatore di Serie A che ha tirato di più in porta (101 volte),. Proprio per questo De Laurentiis ha confermato che a fine stagione torneranno a sedersi con il calciatore e il suo agente per discutere dell’adeguamento del contratto, considerando che al momento Kvara è tra i calciatori del Napoli che percepisce uno stipendio bassissimo.

Il Barcellona su Kvaratskhelia

Quello che preoccupa è ovviamente che l’attaccante georgiano possa lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato e proprio a proposito di questo oggi As scrive che il Barcellona sarebbe molto interessato a lui.

L’interesse dei blaugrana è diventato pubblico diverse volte in questi mesi e, secondo AS, nelle ultime settimane ci sono stati contatti tra le direttive sulla situazione del georgiano.

È ovvio che il Napoli non vorrebbe perdere anche Kvara considerando che De Laurentiis è oramai rassegnato a perdere Victor Osimhen

L’italiano ci penserebbe solo di fronte a un’offerta inconfutabile, superiore ai 130 milioni di euro, che difficilmente arriverà.

L’idea del Napoli è quella di costruire il progetto 24/25, che sarà gestito dal nuovo direttore sportivo Giovanni Manna (proveniente dalla Juventus) intorno a Kvaratskhelia. De Laurentiis, per questo motivo, incontrerà Jugeli alla fine di maggio e cercherà con lui un accordo per rinnovare il contratto dell’estremo, che scade nel 2027. Il futuro dell’attaccante dipenderà da questa negoziazione. Con il contratto attuale, lo stipendio di Kvara sfiora il milione e mezzo di euro netti a stagione. Osimhen vince 10…

Il suo agente, Mamuka Jugeli, ha parlato a ‘Geo Team’ di questa possibilità: «Suo padre ed io siamo tifosi del Barcellona e mi renderebbe molto felice vederlo giocare lì anche se Khvicha è un tifoso del Real Madrid».

