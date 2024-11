Ovviamente ci saranno anche i calciatori del Napoli. Giuntoli invece non è riuscito a liberarsi

Spalletti stasera alla prima del film scudetto del Napoli. Ci sarà anche Luciano Spalletti, oggi ct della Nazionale, alla prima del film scudetto stasera al cinema Metropolitan di Napoli. L’ex tecnico è uno dei principali protagonisti del film. Assieme ovviamente ai calciatori. Cristiano Giuntoli invece non è riuscito a liberarsi.

Il programma della giornata

Giovedì 2 maggio, alle ore 11 nella sala stampa dello stadio Maradona, avrà luogo la conferenza di Andrea Bosello, regista del film “Sarò con te”.

In serata, proiezione in anteprima esclusiva del film al cinema Metropolitan a Napoli. Alle 19.30 ci sarà un Welcome Drink, mentre la proiezione inizierà alle 20:23.

Il 3 maggio i calciatori del Napoli assisteranno al film

Lo scrive il “Corriere dello Sport“:

“Sarò con te”, il film sul terzo scudetto del Napoli, sarà trasmesso in anteprima venerdì 3 maggio dalle ore 23. Si partirà, dunque, con un giorno di anticipo rispetto alla data del 4 maggio, l’anniversario del successo conquistato col pareggio di Udine. Grande attesa per la pellicola che racconterà i mesi che hanno preceduto il tricolore e gli istanti successivi al grande trionfo con immagini e dichiarazioni inedite di chi l’ha costruito e di chi l’ha vissuto. Tantissimi i cinema che tra Napoli e provincia hanno già aderito all’anteprima notturna con decine e decine di biglietti prenotati online. In una delle sale napoletane, dovrebbero essere presenti per la prima proiezione anche i protagonisti dello scudetto. La gara con l‘Udinese, prevista proprio per quel weekend, è stata fissata dalla Lega per lunedì 6 maggio alle 20.45.

A un anno di distanza dalla vittoria del terzo storico scudetto, dal 4 maggio arriva nelle sale italiane “SARÒ CON TE”, il film evento diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis che celebra la squadra partenopea con una grande festa al cinema per tutti i suoi tifosi.

“Sarò con te” è una reunion per tutti i tifosi per celebrare, ancora una volta, una vittoria e una città in festa rivivendo sul grande schermo una gioia attesa per 33 anni, raccontata attraverso lo sguardo e le parole di giocatori, di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo come Fabio Cannavaro, Geolier, Toni Servillo, Silvio Orlando, Maurizio de Giovanni, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri, Marco D’Amore, Diletta Leotta, Paolo Condò, Robert Del Naja, Federica Zille, Pierluigi Pardo, Fabrizio Roncone, Francesco Repice, allenatori, di direttori sportivi e staff del Napoli, come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, Giuseppe Santoro e Nicola Lombardo e del Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

