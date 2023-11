Politano corrisponde all’identikit del rigorista dell’Italia contro l’Ucraina (Tmw)

Quest’anno ne ha già segnato uno con il Napoli a Lecce. Lo scorso anno calciò tre rigori in stagione, andando sempre a segno.

Stasera ci sarà Ucraina-Italia, scontro diretto valido per la qualificazione a Euro 2024. In seguito al rigore sbagliato da Jorginho contro la Macedonia del Nord, Luciano Spalletti avrebbe deciso di non far battere più a lui i tiri dal dischetto, almeno per il momento. Quasi sicuramente giocherà Matteo Politano dal primo minuto, e il prescelto per i rigori potrebbe essere proprio lui. Tuttomercatoweb scrive:

“Ieri il Ct ha dichiarato che ci sono altri calciatori, oltre a Jorginho, che possono tirare i rigori. Con Ciro Immobile a casa e Domenico Berardi che stasera si accomoderà in tribuna, Spalletti si ritrova con una squadra che non ha troppa dimestichezza coi tiri dal dischetto. L’unico che quest’anno ha calciato un rigore in Serie A è Matteo Politano, in occasione della gara vinta dal Napoli a Lecce. E’ un rigorista che Spalletti conosce bene visto che nella scorsa stagione, nel suo Napoli, calciò tre rigori andando sempre a segno”.

I POSSIBILI RIGORISTI DELL’ITALIA (Gazzetta):

Spalletti ha riconosciuto di «avere in rosa tre rigoristi bravissimi». Mercoledì i superstiti di una sfida dal dischetto, oltre a Jorginho, erano Berardi, che li tira abitualmente e molto bene con il Sassuolo e Raspadori, che in neroverde li lasciava a lui, ma in Primavera aveva un’ottima media. Candidabili anche Dimarco, che nell’Inter fa la fila dietro due infallibili come Calhanoglu e Lautaro, ma nelle varie giovanili azzurre era lo specialista e all’Europeo under 19 del 2016 trascinò la squadra in finale segnandone tre; e pure Politano ha un’ottima media.

LE PAROLE DI SPALLETTI: «A Jorginho vanno fatti i complimenti perché è stato bravissimo il portiere. Rimane un rigorista speciale per l’Italia».

