Kvara: senza il rinnovo con il Napoli, forzerà la cessione. Il Barcellona alla finestra (Sport)

I catalani non perdono la speranza: “Kvara chiederà cinque milioni netti più bonus e una clausola di circa 100 milioni di euro. Jugeli ha già parlato con il Barça”

Il Barcellona ci crede ancora per Kvaratskhelia. Fanno la macumba sperando che il georgiano non trovi l’accordo con il Napoli per il rinnovo. De Laurentiis però ha la ferma intenzione di tenere il georgiano in squadra. Il Napoli non può privarsi in un sol colpo di Osimhen e di Kvara. A Barcellona però sperano che forzi il rinnovo così da costringere il club a liberarsi di lui. A quel punto il Barça affonderebbe il colpo, forte anche della volontà di Kvara. Lo scrive Sport.

I catalani non perdono la speranza: Kvara potrebbe forzare la cessione

Scrive Sport:

“Kvicha Kvaratskhelia è uno dei giocatori offensivi più apprezzati del Barça. Il Napoli spera di chiudere il rinnovo questa settimana, anche se c’è un chiaro avvertimento al suo rappresentante e al Barça: se non rinnoverà, il suo prezzo sarà di 120 milioni di euro e non ci sono sconti perché è considerato un giocatore strategico. L’agente di Kvaratskhelia, Manuka Jugeli, è a Napoli. Chiederà un aumento significativo dello stipendio fino a cinque milioni di euro netti più bonus e una clausola di circa 100 milioni di euro. Jugeli ha parlato con il Barça e sa che lo amano anche se ha un contratto fino al 2027 e il Napoli è un club molto complicato da trattare. Se non ci fosse l’accordo, il georgiano potrebbe forzare la partenza e il club blaugrana è molto attento agli sviluppi“.

L’agente è a Napoli: rinnovo per ostacolare il Barcellona (CorSport)

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia è a Napoli per trattare il rinnovo del suo assistito. Il Corriere dello Sport riporta la situazione.

Nei meandri della presentazione del film celebrativo dello scudetto, sarà affrontato il discorso del contratto di Kvara. De Laurentiis, del resto, in occasione della Supercoppa aveva anticipato il futuro del gioiello della maison: prolungamento del contratto in scadenza nel 2027 con ritocco d’ingaggio, dopo due stagioni a un milione e mezzo circa tra base fissa e bonus. Il presidente, tra l’altro, aveva anche precisato di aver apprezzato moltissimo la serietà del giocatore, pronto a riaprire l’argomento soltanto a fine stagione. Ma poi bisognerà trovare l’intesa per blindarlo a dispetto della corte del Barcellona: la valutazione di Kvara, però, sfonda notevolmente il tetto dei 100 milioni e non è accessibile a tutti. Molto superiore, di un bel po’: 120, 130, comunque nei pressi della clausola di Osimhen.

