Kvaratskhelia sarà il punto fermo della rifondazione del Napoli. De Laurentiis su di lui non farà sconti (Sky)

«Il suo rinnovo sarà uno dei punti fermi della rifondazione. L’agente era presente al Maradona ad assistere alla partita contro la Roma»

De Laurentiis deve ricostruire il Napoli a partire dall’allenatore. I tre nomi chiave per la panchina del Napoli sono Conte, Gasperini e Pioli. Massimo Ugolini, giornalista Sky, riporta le statistiche che riguardano i tre allenatori.

«Diciamo che qualsiasi scelta vorrà compiere il presidente sarà importante e supportata da statistiche positive.

Il vincente, cioè Antonio Conte, nell’era dei tre punti tra i 38 allenatori che hanno almeno 200 panchine in Serie A è quello che ha il maggior numero di vittorie. Poi c’è l’esperienza di Gasperini, secondo solo a Spalletti come numero di panchine in serie A e che presto potrebbe addirittura superarlo perché sono 3 le partite di differenza.

Poi c’è un outsider di lusso, Pioli che è un allenatore ha vinto su una panchina importante come quella del Milan. Se la scelta dovesse cadere su questi tre sicuramente sarà una scelta importante e positiva».

Kvaratskhelia, il rinnovo sarà il punto fermo della rifondazione Napoli

Sul rinnovo di Kvaratskhelia

«Al Maradona domenica era presente l’agente di Kvaratskhelia, che era a vedere la partita contro la Roma. Si parla tanto di Mamuka, dell’agente del georgiano perché uno dei punti fermi della rifondazione sarà Kvara e soprattutto il rinnovo e l’adeguamento del giocatore sul quale De Laurentiis non farà assolutamente sconti, nel senso che non è intenzionato a cedere».

Il Barcellona ci crede ancora per Kvaratskhelia. Fanno la macumba sperando che il georgiano non trovi l’accordo con il Napoli per il rinnovo. De Laurentiis però ha la ferma intenzione di tenere il georgiano in squadra. Il Napoli non può privarsi in un sol colpo di Osimhen e di Kvara. A Barcellona però sperano che forzi il rinnovo così da costringere il club a liberarsi di lui. A quel punto il Barça affonderebbe il colpo, forte anche della volontà di Kvara. Lo scrive Sport.

Scrive Sport:

“Kvicha Kvaratskhelia è uno dei giocatori offensivi più apprezzati del Barça. Il Napoli spera di chiudere il rinnovo questa settimana, anche se c’è un chiaro avvertimento al suo rappresentante e al Barça: se non rinnoverà, il suo prezzo sarà di 120 milioni di euro e non ci sono sconti perché è considerato un giocatore strategico. L’agente di Kvaratskhelia, Manuka Jugeli, è a Napoli. Chiederà un aumento significativo dello stipendio fino a cinque milioni di euro netti più bonus e una clausola di circa 100 milioni di euro. Jugeli ha parlato con il Barça e sa che lo amano anche se ha un contratto fino al 2027 e il Napoli è un club molto complicato da trattare. Se non ci fosse l’accordo, il georgiano potrebbe forzare la partenza e il club blaugrana è molto attento agli sviluppi“.

