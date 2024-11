Il Bayern ha fatto i conti con la “Legge del Real Madrid” (Marca)

Il Madrid segna anche quando non è in controllo della partita. La squadra usa l’inerzia per raggiungere un obiettivo che sa di poter ottenere

Il Bayern ha fatto i conti con la “Legge del Real Madrid”, che segna anche quando non è in controllo della partita (Marca)

Ieri il Real ha illuso il Bayern Monaco di poter fare il proprio gioco e dominare fino alla fine. Un’illusione spezzata dal gol di Vinicius, che ha cambiato la partita.

“Marca“, giornale di stampo madridista, commenta così l’atteggiamento del Real Madrid nei confronti delle squadre che affronta:”Il Real Madrid ha fatto ciò che fa con tutti i suoi rivali, gli mette la caramella in bocca e poi gliela toglie“.

Il giornale riprende quello che Ancelotti ha detto in conferenza stampa prima della partita: «Ho ben chiaro che ci sono due tipi di allenatori: quelli che non fanno danni e quelli che ne fanno molti. Cerco di essere tra i primi». “Gli uomini di Carlo Ancelotti si sono recati all’Allianz Arena per affrontare un Bayern che non sta vivendo la sua annata migliore. E Thomas Tuchel voleva opporsi all’italiano per essere uno degli allenatori di tipo 3, quelli che cercano di fare qualcosa… ma che finiscono per scontrarsi con la ‘Legge Real Madrid’.

Questa legge riguarda la “capacità dei Blancos di segnare gol anche quando non sono in controllo“. Giocare con il Real è così difficile che “le squadre riescono a tenergli testa soltanto quando sono adeguatamente preparate per la partita“.

Giocare bene contro il Real Madrid non basta, i Blancos sanno sempre di poter vincere

Parlando della squadra di Tuchel il giornale scrive che “hanno giocato 15/20 minuti di bel calcio, con occasioni, un gioco fluido … e gli spalti sono impazziti senza neanche realizzare cosa stessero vedendo. I loro giocatori hanno mostrato un calcio che non hanno mostrato in 31 partite di Bundelisga e la squadra scelta per farlo è stato il Real Madrid, il re della competizione”.

“Gli errori dei Blancos sono stati costanti finché non hanno deciso di portare alla luce quella ‘rarità’ che Bernardo Silva aveva spiegato giorni fa ( «Il Real Madrid è una squadra strana. A volte sembra che tu abbia il controllo della partita e dal nulla ti sfuggono due volte e segnano due gol perché i loro giocatori individualmente sono molto bravi»).

I giocatori del Bayern avevano paura e pensavano che non commettere errori fosse più che sufficiente… e questo è stato l’errore . Il Real Madrid non ha bisogno di approfittare del suo rivale, usa l’inerzia per raggiungere un obiettivo che sa di poter ottenere“.

