Conte vuole tornare ad allenare, si è proposto al Chelsea (calciomercato.it)

"Vuole tornare ad allenare, ma l'unica pista concreta è il Napoli. Il 54enne leccese si è 'offerto' al Chelsea con cui vinse una Premier e una Fa Cup tra il 2016 e il 2018"

Conte vuole tornere ad allenare e l’unica pista concreta per lui è il Napoli. De Laurentiis però sta prendendo tempo e valutando anche altri profili come quello di Pioli e Gasperini.

Conte, il Napoli è l’unica pista concreta

E intanto, calciomercato.it con Raffaele Amato svela che l’ex allenatore di Juve e Inter si sarebbe proposto al Chelsea, una delle sue ex squadre:

“Conte è fermo da marzo 2023, fin troppo tempo per uno come lui. Ecco perché ha una voglia matta di tornare ad allenare, manifestata anche nelle ultime interviste che ha rilasciato. Il problema è che non ha un grande mercato, ad oggi di concreto ha solo il Napoli.

Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, giorni fa tramite un intermediario che vanta ottimi rapporti coi ‘Blues’, il 54enne leccese si è ‘offerto’ al club londinese con cui vinse una Premier e una Fa Cup tra il 2016 e il 2018, prima del burrascoso divorzio con tanto di causa milionaria da lui intentata e vinta. A capo di tutto c’era però ancora Roman Abramovich. Conte ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi del Chelsea, che ha fatto un sondaggio per lo stesso Thiago Motta e che è un club in grado di garantirgli un mercato importante, all’altezza delle sue ambizioni. Nonché la possibilità di fare ciò che sa fare meglio: (ri)costruire e modellare una squadra priva di mentalità vincente e reduce da annate con zero titoli“.

Maggio è tempo di rivoluzioni e in Serie A parecchie squadre stanno sfrutteranno il mese finale del campionato per programmare la prossima stagione. Milan, Napoli, Juventus sono le tre grandi squadre che cambieranno allenatore e di conseguenza strategia di mercato e modo di giocare. Per la Stampa al Napoli non andrà Conte. Il tecnico pugliese prende tempo con De Laurentiis in attesa di una mossa del Milan. Sulla panchina azzurra potrebbe andare proprio Pioli.

Scrive la Stampa:

“In prima fila c’è il Napoli, alle prese con una vera e propria rifondazione al termine di una stagione fallimentare: De Laurentiis da tempo corteggia Antonio Conte, fermo dal marzo 2023 dopo la risoluzione con il Tottenham, ma l’ex ct azzurro sembra prendere tempo perché guarda con attenzione alle prossime mosse del Milan. Il casting rossonero è aperto e i tifosi invocano a gran voce il tecnico capace di vincere 5 campionati con Juve, Chelsea e Inter. Curiosamente proprio Stefano Pioli, ormai ex tecnico dei rossoneri, potrebbe finire a Napoli se dovesse saltare l’ingaggio di Conte o al Bologna in caso di partenza di Thiago Motta”.

